油價小幅走高 工業金屬漲跌互見 貴金屬下跌

原油價格在震盪中走高，跌破80美元吸引投資人的逢低買盤，市場也在觀望美國是否會配合中國大陸釋放戰略儲油的計畫；工業金屬漲跌互見，投資人權衡貨幣政策更快收緊以遏制通膨可能對大宗商品需求的影響。以下是整理自彭博的商品行情：

油價小幅走高

紐約原油期貨周四收漲0.8％。在布蘭特原油和西德州中級原油（WTI）兩種基準原油周三跌破50日移動均線之後，一些買家受到了低價格的吸引。

美國邀請中國大陸聯合拋售原油、共同壓低能源價格的幾天之後，中國正在從其戰略儲油中釋放部分石油。

Black Diamond Commodities LLC原油主管Spencer Vosko表示「在上周從80美元中段回落之後，WTI原油價格似乎在78美元一線獲得了一些支撐。」

鑒於全球經濟受到通膨上升的拖累，主要石油消費國正試圖壓低價格。國際能源署本周表示，隨著全球產量回升，以及近幾周海運石油量飆升，市場當前的一些緊張局面開始緩解。

「感覺很快就會釋放戰略石油儲備，」 瑞銀大宗商品分析師Giovanni Staunovo表示，「這只是一個什麼時候發生以及釋放多少的問題」。

12月交割的西德克薩斯中質油期貨上漲65美分，結算價報每桶79.01美元；1月交割布蘭特原油期貨上漲96美分，結算價報每桶81.24美元。

工業金屬漲跌互見

各個金融市場的投資人都正在盤算聯準會可能比預期更快縮減資產購買並升息，以因應通膨的風險。聯準會的這種舉動可能拖累經濟成長並削弱大宗商品需求。

銅價從5月的高峰回落，因市場預期全球貨幣刺激措施將收縮，而且市場擔心中國大陸經濟正在放緩。10月擾動市場的歷史性現貨溢價消退且庫存顯示出反彈的初步跡象，也讓市場走穩。

「昨日終於出現了預期中的銅庫存淨流入，現貨溢價幾乎消失，」Kingdom Futures的董事Malcolm Freeman在電郵報告中說：「在需求和訂單下降，經濟隨著通膨上升而停滯，消費者信心下降之際，這反映了現實世界中實物金屬的狀況。」

倫敦金屬交易所銅價一度下跌1%，至每噸9,315美元，為10月11日以來的最低價位；倫敦時間下午5:51，銅價上漲0.4%，收於9,441.50美元。紐約商品交易所銅期貨上漲0.8%，報4.305美元/磅。

鋁持平；鋅跌1%；鎳期貨上漲1.5%。

紐約商品交易所黃金期貨跌0.5%，報每英兩1864美元；白銀期貨下跌1%，報24.96美元； NYMEX白金期貨下跌1.2%，報1056.4美元。