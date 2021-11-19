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台積電ADR大漲3.6% 漲勢領先費半 較台北股票溢價11.9%

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電

台積電ADR周四（18日）漲3.64%，收報123.39美元，較台北交易股票溢價11.9%。費城半導體指數漲1.8%。

美股三大指數周四（18日）漲跌互見，標普500指數和那斯達克指數收盤創新高，因投資人看重樂觀的零售和科技業財報，甚於美國聯準會（Fed）決策官員對平抑通膨的鷹派談話。道指續跌，受思科（Cisco）跌5.5%拖累。

道瓊工業指數跌60.1點，或0.17%，收在35,870.95點；標普500指數漲15.87點，或0.34%，收報4,704.54點；那斯達克指數漲72.14點，或0.45%，收報15,993.71點。

台灣加權股價指數漲77.33點，收報17,841.37點，台積電漲0.49%，收在613元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 107.01 1.18 106 0.95

中華電 CHT 114.35 0.05 115 -0.57

台積電 TSM 685.93 3.64 613 11.9

聯電 UMC 63.82 1.59 63.1 1.14

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 標普 半導體

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