標普和那指再創新高 零售和科技業財報助攻

美股三大指數周四（18日）漲跌互見，標普500指數和那斯達克指數收盤創新高，因投資人看重樂觀的零售和科技業財報，甚於美國聯準會（Fed）決策官員對平抑通膨的鷹派談話。

道瓊工業指數跌60.1點，或0.17%，收在35,870.95點；標普500指數漲15.87點，或0.34%，收報4,704.54點；那斯達克指數漲72.14點，或0.45%，收報15,993.71點。蘋果上漲2.9%，市值約為2.59兆美元，自9月以來首次創歷史新高，也擠下微軟，不到一個月重新回到全球市值榜首。微軟上漲0.6%，市值為2.56兆美元。

道指續跌，受網路設備製造商思科（Cisco）股價大跌5.5%拖累。思科稍早下修本季展望，理由是供應鏈緊俏和延後到貨。

通膨仍是投資人關注的焦點。紐約聯準銀行總裁威廉斯稍早表示，通膨的影響將更深遠，且外界對未來物價上揚的預期持續升高。在他發表談話後，股市應聲小跌。不過，標普500和那指隨後在接近中午時反彈。

輝達（Nvidia）大漲8.2%，助攻那指回升，並助攻費城半導體指數上揚1.8%，寫下三個交易日以來的第二個收盤新高。輝達上季財報優於預期，預估本季營收強勁。蘋果漲2.85%，成為那指的另一個上漲推手。

標普非必需消費品類股漲1.5%，率領大盤上漲，其中梅西百貨和柯爾百貨恭祝可沒。梅西百貨漲2.1%，寫下數十年來最大單日漲幅，該公司早上修年全年獲利展望，且可能計劃分拆電商部門。柯爾百貨勁揚10.6%，受惠於稍早調高獲利展望。

標普500零售股指數漲2.8%，為本周來第三日收盤創新高。投資人認為，零售業的財報顯示，強勁的消費需求依然健在，儘管通膨持續升高，零售業者預估將迎來強勁的年底假期購物季。

不過，市場對物價壓力進一步升高的擔憂，加上Fed收緊寬鬆政策的不確定性，壓抑美股本周的漲勢。

芝加哥顧問業者SpiderRock投資長Eric Metz說：「我們肯定已進入超買領域，股市稍微盤整，對下一波漲勢是有利的。除了Fed談話和多家企業財報表現欠佳，我認為我們有一些相當穩固的基礎，但市場可能變化無常，因此保持謹慎是當務之急。」

威士卡（Visa） 下挫0.8%，延續一日跌勢，寫下2月3日以來最低收盤價，先前有消息指出，電商亞馬遜可能停止接受Visa在英國發行的信用卡。