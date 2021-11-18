華爾街日報：高通汽車業務目標 在10年內達到100億美元

集微網消息，據華爾街日報報道，高通公司新任CEO正在推動公司實現從汽車到聯網設備等各個領域的多元化發展，其雄心勃勃的目標正在提振投資者對這家以提供手機晶片而聞名的公司的信心。

高通公司股價周二攀升至創紀錄水平，此前CEO Cristiano Amon表示，該公司約10億美元的汽車業務將在10年內達到100億美元；同時該公司與連接設備、物聯網相關的銷售額可能到2024年增長超過75%，達到90億美元。

「你通過手機認識高通」，Cristiano Amon在他主持的公司第一個投資者日上說。「但我們不再被單一終端市場和單一客戶關係所定義。」他還描繪了一個願景，即高通公司的多元化將使其能夠在未來十年內爭奪7000億美元的全球市場份額，比今天增長七倍。

貿易公司Susquehanna International Group負責半導體業務的高級分析師Christopher Rolland表示，高通公司多年來一直致力於拓展手機業務以外的領域，並補充稱，該公司已經到達了一個轉折點。

自從兩年前蘋果公司收購了英特爾公司晶片的大部分調制解調器業務後，高通公司就在為其向蘋果公司提供調制解調器晶片的業務會出現下降做準備。