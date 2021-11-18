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莫迪：印度力推數位轉型 目標躋身半導體供應國

中央社 / 新德里18日專電

印度總理莫迪（Narendra Modi）今天在第一屆雪梨對話中講述了印度的數位轉型情況，並強調將以躋身半導體主要供應國為現階段目標。

澳洲戰略政策研究所（ASPI）於17日至19日辦理首屆「雪梨對話」（The Sydney Dialogue），討論新興關鍵網路技術及資安問題，莫迪在今天的場次發表了主題演說。

根據印度外交部發布的新聞稿，莫迪稱印度正在積極推動數位轉型，其中的5大方向為：打造完善的數位公共資訊基礎設施、利用數位技術促進良政、發展新創企業生態體系、推動潔淨能源及生態保護，以及發展在地電信產業的5G與6G能力。

新聞稿引述莫迪說，印度有8億人口使用網路、7億5000萬人擁有智慧型手機，印度政府正積極做用寬頻網路連接60萬座村莊。

莫迪還提到印度的太空計畫和及網路資安保護能力，並稱印度現階段正聚焦於發展硬體，為發展半導體產業鋪路。

他說：「我們正在準備獎勵配套，以期成為半導體的重要製造者。我們的獎勵生產的方案已吸引許多國內外業者前來設置基地。」

印度政府近來正積極吸引外資前往設置晶片廠，早前有媒體引述不具名消息報導，新德里正計畫推出一個數十億美元的生產補助計畫，台灣廠商也是招攬洽談的對象。

然而，有台商分析，印度不是全球半導體供應鏈中的一環，像晶片這樣的較高檔產品，因要考量穩定水電供應、上下游供應鏈、政府效率等大環境，加上投資成本高，短時間內想吸引到外資並不容易。

台商說，以台積電為例，若要到印度設廠可能還得帶上數百家協力廠商，難度頗大。目前印度的情況比較適合做電子產品的組裝，至於半導體發展前景，還得看印度政府的決心及相關計畫的執行情況。

另方面，莫迪在今天的演說中也提到最近頗夯的加密數位貨幣，表示民主國家應攜手合作，確保數位貨幣不會落入「壞人之手」，危害年輕世代。

印度 莫迪 半導體

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