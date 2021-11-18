韓國半導體商欲改造中國晶片廠 美國反對

路透社報導，知情人士透露，韓國半導體公司SK海力士本規劃要對旗下一中國大型工廠進行改造，但因為美國官員不希望讓更多先進半導體設備進入中國而遭遇挑戰。

SK海力士為全球第二大動態隨機存取記憶體（DRAM）內存晶片大廠，從智能手機到數據中心的各個領域都有使用這種晶片。該公司原希望通過中國工廠的改造計劃來提升其記憶體晶片的生產效率。

路透社報導，3位知情人士表示，SK海力士的生產計劃要求公司以荷蘭艾司摩爾（ASML）的最新極紫外光（EUV）光刻機來為其在中國無錫工廠的一個晶片量產設施進行升級。

ASML的光刻機對最先進半導體的製造來說是不可或缺的設備。中國政府對此曾向荷蘭交涉，要求對方出售給中國。對此，美國在前總統川普時期便開始向荷蘭施壓，因美國認為這些先進設備運至中國後可能被用於強化該國的軍事力量。

《華爾街日報》7月報導，2019年時任副國家安全顧問庫珀曼（Charles Kupperman）曾邀請荷蘭駐美大使至白宮，並對他說：「好的盟友不會向中國出售這種類型的設備。」他並告訴荷蘭大使，如果沒有美國的部件，ASML的機器就無法運作，而白宮有權向荷蘭限制這些部件的出口。

拜登政府則延續了這項政策。在拜登就職後不到一個月，其國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）就美荷兩國的「先進技術合作」與荷蘭的同行進行了交談。《華爾街日報》報導，美國官員說，繼續限制ASML與中國的業務是沙利文待辦事項的首要任務之一。

路透社報導，一位白宮高級官員拒絕評論美方官員是否會允許SK海力士將EUV光刻機帶進中國。但這位官員告訴路透，拜登政府仍然專注於防止中國利用美國和盟國的技術來發展最先進的半導體製造，避免協助中國軍事發展。

SK海力士擔心落後競爭對手

SK海力士位於無錫的工廠對全球電子行業至關重要，因它生產了該公司約半數的記憶體晶片，佔全球總量的15%，任何重大變化都可能對全球記憶體市場產生影響。分析公司IDC稱，光是2021年，全球記憶體市場的需求就將增長19%。

路透社引述一位了解SK海力士在中國運營情況的消息人士稱，隨著2到3年後新型晶片在SK海力士的生產中佔據更大份額，該公司勢必要透過EUV光刻機來控制其成本、進一步加速生產。

SK海力士擔心，如果這種情況在未來幾年內得不到解決，SK海力士可能會在與其他主要競爭者三星和美國美光半導體（Micron）等對手的競爭中處於不利地位。三星和美光也都在轉向使用ASML的EUV光刻機。

據兩位知情人士稱，艾司摩爾EUV光刻機的問題在SK海力士內部引起了足夠的關注，SK海力士會長李錫熙（Lee Seok-hee）7月訪問華盛頓特區時，也曾向美國官員提出了這個問題。但就光刻機導入無錫工廠一事，SK海力士不予置評。該公司向路透社說，SK海力士根據各種市場環境靈活運作，正在盡最大努力應對市場和客戶的需求。

ASML一位發言人則稱，該公司遵守所有的出口管制法律，將其視為政府確保國家安全的「有效工具」。但該公司也表示，過度使用這些控制措施「可能會影響到為保持領先於半導體需求增長所需的產能」。

對此，半導體產業研究公司VLSI Research執行長赫奇森（Dan Hutcheson）說：「他們（SK海力士）真的被夾在了中國和美國中間。」他補充說，限制ASML的EUV光刻機輸入中國的規則可能適用於任何位於中國的晶片製造工廠，無論那工廠是外資還是中資。

「不管誰把EUV光刻機引入中國，都會讓中國具備這項能力，」赫奇森說，「一旦它到了那裡，你不知道它之後會去哪裡。中國人總是可以佔有它或者做他們想做的任何事。」

（路透社、華爾街日報）

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