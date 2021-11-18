有巴菲特加持也沒用 印度支付公司Paytm上市日慘跌

印度數位支付先驅品牌Paytm的營運商One 97 Communications在寫下該國最大首次公開發行股票（IPO）紀錄後，今（18）日首度上市，交易開始後，股價跌破發行價，維持在IPO每股2,150盧比（29美元）定價以下，午前更一度折價超過25%，報1,607.85盧比。

彭博資訊說，IPO後股價挫跌，顯示投資人質疑公司獲利模式，認為公司估值過高。

Paytm上市案是印度史上規模最大IPO案，IPO價格2,150盧比在孟買股市也在最高價之林。這次IPO募得約25億美元，散戶認購倍數接近兩倍。

Paytm在IPO前的背後金主各個來頭不小，包括「股神」巴菲特的波克夏、日本軟體銀行以中國大陸的螞蟻集團。這次IPO主要投資人有貝萊德、加拿大年金計畫投資局、新加坡主權基金等。

印度的麥格里資本證券最先對Paytm做出「表現遜於大盤」的投資評級，目標價訂在1,200盧比，比IPO價格低了44%。分析師Suresh Ganapathy和Param Subramanian在Paytm IPO前發表的報告中寫道：「我們相信Paytm的商業模式欠缺焦點和方向。除非Paytm從事借貸業務，光只是做發送，無法賺夠多的錢。因此，我們質疑它的獲利能力。」