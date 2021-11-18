快訊

直播／「重啟核四」第2場公投說明會 黃士修對決許永輝

麥當勞要漲了！24日起部分產品最多貴4% 停供小杯套餐咖啡

日本長期失業者增加 中年人最嚴重

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
日本經濟成長放緩，失業一年以上的「長期失業者」平均達66萬人，較去年同期增加18萬人。圖為東京街頭。 美聯社
日本經濟成長放緩，失業一年以上的「長期失業者」平均達66萬人，較去年同期增加18萬人。圖為東京街頭。 美聯社

根據日本總務省調查指出，失業一年以上的「長期失業者」平均達66萬人，較去年同期增加18萬人。日本經濟成長放緩，厚生勞動省曾祭出失業輔助金方案，但補助期限僅360天，失業一年以上的民眾正漸漸失去救濟金。日本當局表示，雖然在就業補貼等支持措施下，抑制了失業率大幅上升，但因就業機會減少，失業狀況將持續延長，尤其是中年失業者。

長期失業者增加

《NHK》報導，據總務省7到9月的勞動力調查顯示，願意工作而找不到工作的「完全失業」人口平均為191萬人，與去年同期相比，減少了11萬人。然而，失業一年以上的「長期失業者」平均為66萬人，較去年同期增加18萬人，增幅達37.5%。日本當局認為，工作機會減少，失業狀況可能持續延長。

出口經濟蒙陰影

《路透社》報導，經濟學家針對日本經濟進行調查說，工廠因新冠肺炎被迫停工與東南亞零件供應中斷，導致日本汽車製造商近幾個月減產，給依賴出口的經濟前景蒙上了陰影。

原材料成本上升，加上日元持續走軟，導致國內的利潤嚴重受損。大和證券市場經濟學家岩下表示，「對於日本這種的主要原材料進口國來說，不斷上升的成本將使貿易條件惡化。」

中年世代迎頭趕不上

厚生勞動部在對長期失業問題絞盡腦汁，如提供最多可以20萬日圓的免息貸款；提供「求職者協助系統」，允許沒有失業保險或失業救濟以到期的人接受職業培訓，並提供每月10萬元的救濟金。

但大阪市立大學教授五石敬路表示，許多面臨長期失業的民眾都介於40到50歲的中年人。他擔心即使經濟逐漸回升，仍會有許多人被遺落在這波疫情中。他說，「找不到工作等於沒有收入的時間越長，債務也相應增多，身心健康就越差，反而導致要找到工作越困難。」

【更多精采內容，詳見

失業 日本經濟

延伸閱讀

日本大真空創高 石英元件大比價

日本作家批台灣交通問題多「30年一樣爛」 網嘆：已放棄治療

台東鳳梨釋迦下月產期 中央與地方通力助銷15000噸

日本新經濟對策19日出爐 18歲以下每人發10萬日圓

相關新聞

有巴菲特加持也沒用 印度支付公司Paytm上市日慘跌

印度數位支付先驅品牌Paytm的營運商One 97 Communications在寫下該國最大首次公開發行股票（IPO）...

日本不爽韓國登竹島 拒絕美日韓外交次長同受訪

美國、日本、韓國外交次長17日召開3方會議，原擬會後共同召開記者會，但日本因不滿韓國警方日前登上有主權爭議的竹島，拒絕舉...

拜登試駕悍馬電動車 大讚不輸經典跑車

美國總統拜登今天參訪通用汽車（GM）位於底特律的工廠，宣揚他價值數十億美元的電動車投資計畫；他還試駕電動悍馬車，盛讚性能...

印度最大IPO 數位支付Paytm掛牌首日慘摔逾20%

上週創下印度最大首次公開發行（IPO）案的數位支付公司Paytm今天掛牌上市，但開盤不久就跌逾20%，面臨外界質疑這家行...

日本長期失業者增加 中年人最嚴重

根據日本總務省調查指出，失業一年以上的「長期失業者」平均達66萬人，較去年同期增加18萬人。日本經濟成長放緩，厚生勞動省曾祭出失業輔助金方案，但補助期限僅360天，失業一年以上的民眾正漸漸失去救濟金。日本當局表示，雖然在就業補貼等支持措施下，抑制了失業率大幅上升，但因就業機會減少，失業狀況將持續延長，尤其是中年失業者。

美國雖祭出制裁 新疆棉製品仍能登上貨架

美國以涉及強迫勞動為由禁止使用中國新疆生產的棉花。但研究人員發現，不夠透明的全球供應鏈給予新疆棉繞過制裁的巧門，相關製品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。