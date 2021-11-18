日本長期失業者增加 中年人最嚴重
根據日本總務省調查指出，失業一年以上的「長期失業者」平均達66萬人，較去年同期增加18萬人。日本經濟成長放緩，厚生勞動省曾祭出失業輔助金方案，但補助期限僅360天，失業一年以上的民眾正漸漸失去救濟金。日本當局表示，雖然在就業補貼等支持措施下，抑制了失業率大幅上升，但因就業機會減少，失業狀況將持續延長，尤其是中年失業者。
長期失業者增加
《NHK》報導，據總務省7到9月的勞動力調查顯示，願意工作而找不到工作的「完全失業」人口平均為191萬人，與去年同期相比，減少了11萬人。然而，失業一年以上的「長期失業者」平均為66萬人，較去年同期增加18萬人，增幅達37.5%。日本當局認為，工作機會減少，失業狀況可能持續延長。
出口經濟蒙陰影
《路透社》報導，經濟學家針對日本經濟進行調查說，工廠因新冠肺炎被迫停工與東南亞零件供應中斷，導致日本汽車製造商近幾個月減產，給依賴出口的經濟前景蒙上了陰影。
原材料成本上升，加上日元持續走軟，導致國內的利潤嚴重受損。大和證券市場經濟學家岩下表示，「對於日本這種的主要原材料進口國來說，不斷上升的成本將使貿易條件惡化。」
中年世代迎頭趕不上
厚生勞動部在對長期失業問題絞盡腦汁，如提供最多可以20萬日圓的免息貸款；提供「求職者協助系統」，允許沒有失業保險或失業救濟以到期的人接受職業培訓，並提供每月10萬元的救濟金。
但大阪市立大學教授五石敬路表示，許多面臨長期失業的民眾都介於40到50歲的中年人。他擔心即使經濟逐漸回升，仍會有許多人被遺落在這波疫情中。他說，「找不到工作等於沒有收入的時間越長，債務也相應增多，身心健康就越差，反而導致要找到工作越困難。」
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