人前喊減碳、人後狂嗑美食？馬斯克、李奧納多等富豪行為惹議

聯合國農糧署在週三COP會議上呼籲，當全球通膨，讓近期菜價、肉價漲聲響起時，每天竟仍有1／3糧食被隨意丟棄！除了世上有不少窮人享受不到外，這些浪費還會讓碳排放大增。尷尬的是，近期倡議氣候變遷議題的李奧納多、馬斯克、比爾蓋茲等名人，可是邊談減碳、邊參與派對狂嗑美食，言行挺矛盾。而台灣方面，糧食浪費也早就是長期問題。

COP26氣候大會在10月31～11月12日召開，被視為「人類搶救地球的最後機會」，197個締約國坐上談判桌、訂定減排目標。此次，許多台灣團體也前進COP26、緊盯關鍵進展。系列解析報導請鎖定《遠見》數位平台。

今年氣候變遷議題超夯，許多名人，也紛紛站台熱情支持。可是，他們大談減碳之餘，仍參加奢華派對。

例如，影星李奧納多．迪卡皮歐（Leonardo DiCaprio）出席COP26氣候高峰會後，本週隨即返美參加洛杉磯郡立美術館藝術暨美食晚宴（LACMA Art + Film Gala），和老友亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）相談甚歡。這場豪奢慈善宴一張門票要價5000美元，現場盡是昂貴美酒與美食。

另外，上週公開預言，石化產業將不敵氣候變遷而倒閉的微軟創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates），不久前10月底剛過66歲生日，當天他可是搭著私人直升機、再改換遊艇，到土耳其一處濱海渡假村大開派對慶祝，一路上可製造了不少碳。

馬斯克被聯合國點名解救糧食危機

也難怪，更常在各種名流商界宴席中露臉的特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk），最近被聯合國世界糧食計畫署主任大衛．比斯利（David Beasley）點名捐錢，解救糧食危機。

算一算這些名人熱衷參加的派對，所造成的糧食浪費可不少，而在聯合國專研糧食問題的專家眼中看來，對於因應氣候變遷更是減分。

本週三（10日）COP26「生物多樣性」論壇上，聯合國糧農組織（FAO）氣候環境部門副總監齊圖尼．奧德達達（Zitouni Ould-Dada），便針對全球現在糧食危機之嚴重，提出警訊。

他表示，現在全球糧食與農產的浪費，也創造了約佔整體8％的溫室氣體排放。如果把全球糧食與農產的浪費所帶來的碳排放總量，當作一個國家來看，這個糧食浪費「國」恐將名列全球第三大碳排放地區。從這裡，就可看到全球糧食浪費的嚴重。

全球8億人長期挨餓，同時也有20億人過重

雖然奧德達達沒點名要名人們捐錢，也讓人從實際分析中，深感李奧納多、馬斯克與比爾蓋茲等人的「言行不一」：既然說要減碳，怎麼還大肆參與奢華派對？就算其中有部分是慈善晚宴，這些美酒美食省下來直接捐，不是更好？

除此之外，富人的糧食浪費，背後更凸顯巨大的不平等。

奧德達達進一步分析，現在全球有高達30億人負擔不起有營養的飲食，更有8.11億人長期挨餓；同時間，世界另一端也有20億人營養過剩、體重超標。

在這樣的狀況下，每天有高達三分之一的糧食與農產被人們丟掉，其中大多來自於富國與富人。這些被浪費的糧食，不只代表著有其他角落的人無法享用；也代表著農夫的心血被糟蹋、對改善地球氣候則沒幫助，實在需要從頭好好檢討。

台灣長期糧食浪費、農產品過剩

其實，糧食浪費問題，不僅在歐美，在台灣也已是嚴重問題。根據國內有春分享協會資料指出，台灣一年浪費373萬噸食物。另根據星展銀行去年在台調查，有高達67％受訪者坦承，自己經常性浪費食物；也有近九成受訪者認為，導致浪費的原因是買太多、吃不完。

另外，每年國內也常有農產品過剩，最後只能做成堆肥狀況。顯然需要更多人士關注與付出行動，從源頭減少浪費，並將這些資源重新規劃與利用。

當天參與論壇的台灣業界人士，歐萊德董事長葛望平，便分享自己公司善用咖啡粉製作咖啡因洗髮精，以及香蕉副產物再製面膜布的個案經驗。

他認為由於開發出的保養品使用的是天然材質，對人體健康無風險；另外也能增加農作物產值，嘉惠到農夫們，可說是多贏。這類有「Bio Based（生質基質產品）」概念的產品應該多多開發，才是解決農產品浪費的最好解方，獲得台下許多迴響。

回頭想想，當國內民眾抱怨物價變貴，從一碗蚵仔麵線就看得出來外，是否同時仍然熱衷去吃到飽餐廳消費？沒事就團購蔬果或美食，卻往往吃不完只能丟掉？這些點點滴滴的浪費，都在創造更多碳排放。

別再對名人的奢華派對羨慕嫉妒恨，更該思考自己日常行為，恢復珍惜盤中飧的精神，就是環保行動最簡單的實踐。

（作者／林士蕙 本文出自2021.11.11《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）