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蘋果立場大轉彎 將賣原廠零件方便果粉「自助維修」

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
蘋果17日宣布，將開始販售原廠零件和維修工具給一般民眾，方便民眾「自助維修」某幾款iPhone和Mac電腦。路透
蘋果17日宣布，將開始販售原廠零件和維修工具給一般民眾，方便民眾「自助維修」某幾款iPhone和Mac電腦。路透

蘋果周三（17日）宣布，將首度開始販售原廠零件和維修工具給一般民眾，方便民眾「自助維修」某幾款iPhone和Mac電腦。

在這項自助維修計畫問世前，消費者團體已對蘋果施壓多年，要求蘋果擴大開放民眾取得維修手冊和原廠零件。

蘋果2019年起推動一項計畫，開放獨立第三方維修業者取得蘋果的產品零件、維修工具和手冊。蘋果表示，目前在蘋果直接授權的5,000家維修提供業者外，還有2,800家第三方維修中心。

根據自助維修計畫，蘋果消費者將可直接購買原廠零件，按手冊說明自行維修蘋果產品。

蘋果表示，蘋果線上商店即將開始販售200種產品零件和工具，幫助消費者維修iPhone 12和iPhone 13螢幕、電池及相機最常見的問題。自助維修計畫終將擴大至搭載M1晶片的Mac電腦，和較少見的維修項目。

根據計畫，蘋果消費者取得的原廠零件和維修工具訂價，將比照第三方維修中心，維修後還能把舊零件退還蘋果，以取得折價優惠。蘋果表示，該計畫預計明年初在美國展開，並於明年稍晚擴大適用到更多國家。

美國

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