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台積電ADR收漲 日月光、聯電ADR小幅下跌
台股ADR周三（17日）漲跌互見，台積電ADR上漲0.8%，收盤價較台北交易股票溢價率為8.57%。日月光、連電ADR收跌。
受通膨疑慮影響，美股道瓊指數17日收盤下跌211.17點，跌幅0.58%，收35,931.05點；標普500指數下跌12.15點，跌幅0.26%，收4,688.67點；那斯達克指數跌52.29點，跌幅0.33%，收15,921.57點。
費城半導體指數下挫27.95點或0.72%，收3,831.44點。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 7.61 -0.52%
中華電 CHT 41.12 +0.00%
台積電 TSM 119.06 +0.83%
聯電 UMC 11.30 -0.18%
資料來源：彭博資訊
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