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台積電ADR收漲 日月光、聯電ADR小幅下跌

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
圖為台積電新竹總部外觀。報系資料照
圖為台積電新竹總部外觀。報系資料照

台股ADR周三（17日）漲跌互見，台積電ADR上漲0.8%，收盤價較台北交易股票溢價率為8.57%。日月光、連電ADR收跌。

受通膨疑慮影響，美股道瓊指數17日收盤下跌211.17點，跌幅0.58%，收35,931.05點；標普500指數下跌12.15點，跌幅0.26%，收4,688.67點；那斯達克指數跌52.29點，跌幅0.33%，收15,921.57點。

費城半導體指數下挫27.95點或0.72%，收3,831.44點。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 7.61 -0.52%

中華電 CHT 41.12 +0.00%

台積電 TSM 119.06 +0.83%

聯電 UMC 11.30 -0.18%

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 半導體

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