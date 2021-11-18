Google執行長：公司未來的成長動能 仍來自老本行

在許多科技巨擘視元宇宙為下一個成長動能之際，Google執行長皮伽則認為，網路搜尋這項老本行依然前景可期。

皮伽接受彭博資訊訪問時說，Google的任務不受時間影響，他覺得這是很幸運的事，「對組織資訊的需求從未這麼高過」。

拜新冠疫情期間營收和獲利水漲船高之賜，Google母公司字母本月稍早市值一度突破2兆美元關卡。當被問及市值衝破3兆美元的成長動能為何時，皮伽回答，仍是Google的老本行網路搜尋。他預估，消費者將透過語音等模式，詢問電腦更多問題，而迎合這種需求、並改進自家的搜尋引擎，仍為Google最大的商機。

皮伽2015年接掌Google後，便深耕雲端運算和人工智慧（AI），同時也面臨愈來愈大的監管壓力。皮伽說，Google主要成長動能，包括雲端服務、影音平台YouTube、及應用程式商店，背後都有AI投資支撐。

皮伽也預期，未來會有更多的Google產品在亞洲研發、測試，之後才推行全球，但不會在中國大陸研發。Google於2018年撤出大陸市場後，目前僅在當地提供為數不多的服務，皮伽認為，這種情況不會改變。