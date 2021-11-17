快訊

澎恰恰接法院傳票成被告 深夜開直播詳述欠債真正過程

伊爾艾朗：我太早出脫比特幣 但要到這種情況才會再買

經濟日報 / 編譯王巧文／綜合外電
安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗。本報系資料庫
安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗。本報系資料庫

安聯集團（Allianz）首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohammed El-Erian）表示，他曾在數年前購買比特幣，但卻誤判時機，太早脫手。他看好加密幣持續發展，但要到「這種情況」下他才會考慮再度進場。

伊爾艾朗在接受財經媒體CNBC訪問時吐露，他在2018年「加密幣寒冬」時期買進比特幣。當時比特幣價格在2017年底衝破19,000美元後一路挫跌，摔至將近3,000美元；他未透露具體購買數量。

他隨後抱著這個部位，直到去年底比特幣行情站回19,000美元才賣掉。沒想到幾個月後，這個全球最大加密貨幣價格節節高漲，最終摜破60,000美元大關，寫下歷史新高。

隨著加密貨幣近來掀起新一波漲勢，比特幣上周飆上68,000美元關卡，刷新史上最高價位。分析師表示，這歸功於通膨升溫擔憂及美國首檔比特幣期貨指數股票型基金（ETF）上市。此外，比特幣背後的區塊鏈技術也剛完成重大升級。

伊爾艾朗將比特幣投資人分為三大類型，分別是買進就抱牢的長線投資人、尋求投資組合多元化的專業投資人，以及做當沖交易的投機客。

伊爾艾朗說，唯有當一些投機客「退出」比特幣市場，他才會想要再度進場。他說，前兩種類型的投資人才是「比特幣市場能真正強大的長期基礎。」

他認為，加密貨幣是一股「非常大的破壞力量」，「將永遠存在於金融生態系統中」，但不會成為一種全球性貨幣，更遑論與美元匹敵。

他也指出，逐漸具有「系統重要性」的加密幣業，須超前部署，認真對待非法金融活動、詐騙等風險，才不會重蹈科技大咖太晚參與監管討論的覆轍。

比特幣 區塊鏈技術 詐騙

延伸閱讀

中美監管政策收緊 比特幣價格回落

三利空夾擊 比特幣跌破60,000美元

加密貨幣暴跌 比特幣逼近6萬美元關卡

幫網友買比特幣可抽佣？ 桃園女因小失大淪詐騙車手

相關新聞

高通將發表新世代處理晶片 對抗蘋果M系列

美國晶片大廠高通正計劃發表用於Windows個人電腦（PC）的新世代ARM架構晶片，與蘋果的M系列處理器同台競爭。

亞洲買家大肆採購！LNG船運費兩個月漲四倍 創歷史新高

亞太地區液化天然氣（LNG）的即期運費飆升至紀錄新高，主因亞洲買家對美國天然氣的需求大增，推升運輸船的需求。

高通膨元凶不是缺貨 是美國巨獸狂吃被噎到

美國通膨居高不下引起廣泛討論，有經濟學者指出，目前檯面上多種論述多半有盲點，其實問題癥結在全球供應鏈平時超有效率，但疫後...

紐約證交所預期 中美對監管規則若達共識 陸企將有意赴美上市

【彭博】-- 紐約證券交易所(NYSE)預期，一旦中國大陸與美國政府解決了監管審查的僵局，中國大陸公司就有興趣赴美國上市。

摩根大通策略師：2022年科技投資為市場注入新動力

【彭博】-- 摩根資產管理全球市場策略師David Lebovitz稱，展望2022年股票投資者應該牢記，科技不僅僅是一個成長題材，而且是整個市場利潤率提高的動力所在。

梅克爾：在與陸某些合作中 德國態度一開始有些天真

德國總理梅克爾日前接受路透專訪時表示，在與中國大陸的某些合作領域裡，德國一開始可能有些天真，但不應為了日益緊張的關係而切...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。