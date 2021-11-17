伊爾艾朗：我太早出脫比特幣 但要到這種情況才會再買

安聯集團（Allianz）首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohammed El-Erian）表示，他曾在數年前購買比特幣，但卻誤判時機，太早脫手。他看好加密幣持續發展，但要到「這種情況」下他才會考慮再度進場。

伊爾艾朗在接受財經媒體CNBC訪問時吐露，他在2018年「加密幣寒冬」時期買進比特幣。當時比特幣價格在2017年底衝破19,000美元後一路挫跌，摔至將近3,000美元；他未透露具體購買數量。

他隨後抱著這個部位，直到去年底比特幣行情站回19,000美元才賣掉。沒想到幾個月後，這個全球最大加密貨幣價格節節高漲，最終摜破60,000美元大關，寫下歷史新高。

隨著加密貨幣近來掀起新一波漲勢，比特幣上周飆上68,000美元關卡，刷新史上最高價位。分析師表示，這歸功於通膨升溫擔憂及美國首檔比特幣期貨指數股票型基金（ETF）上市。此外，比特幣背後的區塊鏈技術也剛完成重大升級。

伊爾艾朗將比特幣投資人分為三大類型，分別是買進就抱牢的長線投資人、尋求投資組合多元化的專業投資人，以及做當沖交易的投機客。

伊爾艾朗說，唯有當一些投機客「退出」比特幣市場，他才會想要再度進場。他說，前兩種類型的投資人才是「比特幣市場能真正強大的長期基礎。」

他認為，加密貨幣是一股「非常大的破壞力量」，「將永遠存在於金融生態系統中」，但不會成為一種全球性貨幣，更遑論與美元匹敵。

他也指出，逐漸具有「系統重要性」的加密幣業，須超前部署，認真對待非法金融活動、詐騙等風險，才不會重蹈科技大咖太晚參與監管討論的覆轍。