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英國通膨飆上十年高點 強化英國央行12月升息的預期

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
數據顯示，英國10月通膨年增率為4.2%，飆升至十年高點。路透
數據顯示，英國10月通膨年增率為4.2%，飆升至十年高點。路透

最新數據顯示，隨著家庭能源支出激增，英國10月通膨率飆上十年高點，強化外界對英國央行將在12月升息的預期。

英國國家統計局17日表示，10月消費者物價指數（CPI）年升4.2%，高於市場預期，更創下2011年11月以來最大升幅。相較下，9月CPI年升3.1%。

國家統計局指出，在10月調高能源價格上限後，家庭能源支出成為推升通膨最大主因，其中消費者要支付的天然氣費用，較去年同期躍增28.1%。

英國商務部經濟部門主管提魯（Siren Thiru）表示：「冬季通膨率仍有可能大幅竄升，進口原料成本增加與能源價格漲價，可能使明年通膨率達到5%左右。」

英國KPMG首席經濟學家塞爾芬（Yael Selfin）表示：「今天的通膨數據將增強英國央行採取行動的決心。」英國央行料將成為新冠肺炎疫情爆發以來率先升息的全球主要央行，且經濟學家認為英國央行在12月16日升息的機率愈來愈高。

英國本周公布的就業與工資數據搶眼，也再次強化外界的預期，即央行可能採取行動，防止物價不斷上漲的趨勢增強。

英國國家統計局同日發布的另一份數據指出，通膨壓力將在不久後進一步加劇。製造商10月燃料、原料等生產成本較去年同期大增13%，寫下2008年9月以來最大增幅，導致生產者物價攀升8%，為2011年9月以來最大增幅。

英國 通膨

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