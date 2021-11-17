越南汽車業者VinFast 計劃兩年內赴美上市股票

越南企業集團 Vingroup 副董事長黎氏秋水表示，計劃未來兩年讓旗下汽車製造公司VinFast 在美國上市股票，市值估計可高達600億美元。

原本有消息在4月指出，VinFast計劃藉首次公開發行股票（IPO）籌資30億美元，上市時機最快在今年第2季。黎氏秋水17日對此回應說，Vingroup尚未決定是否透過特殊目的併購公司（SPACs）或透過傳統IPO上市，但她表示，IPO將釋出VinFast 5%到10%的股票。

她說：「價位由市場決定。」她表示該公司估計的市值介於250億美元至600億美元之間。

VinFast計劃今年底在越南推出電動車，明年底外銷美國、加拿大、歐洲。黎氏秋水表示，Vinfast計劃2024年下半年在美國設立電動車廠，待完成協商後，明年初將公布更多細節。

黎氏秋水表示，Vingroup目前正在河靜省興建一座電池廠，也在當地設立一個專供駕駛輔助系統和智慧駕車功能進行測試的基地。她說：「我們的最大的目標是，在技術和供應鏈掌握自主，建立頂尖的產品。 」