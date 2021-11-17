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汽車外銷銳減 日本10月出口成長降至個位數

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
日本10月汽車外銷重摔36.7%。美聯社
日本10月汽車外銷重摔36.7%。美聯社

日本10月出口成長9.4%，結束持續七個月雙位數增幅，全球供應鏈限制深深打擊日本製造業，汽車外銷連帶受累。

從日本出口成長放緩可以看見，日本很容易受到供應鏈瓶頸波及，對汽車業的破壞尤大，也讓貿易前景蒙上陰影。

財務省周三公布9.4%的成長率，略低於路透調查預估中值9.9%，其中汽車外銷下滑36.7%，鋼鐵和半導體生產設備持續大幅成長。9月整體出口成長13.0%。

瑞穗證券經濟研究員 Ryosuke Katagi 說：「儘管汽車製造商計劃11月和12月實施報復性生產，但烏雲仍在，半導體短期至少將持續到今年底，況且沒有人知道汽車業者能不能順利調整來避開晶片缺貨的影響。」

按地區來說，日本對最大貿易夥伴中國大陸出口成長9.5%，比前一個月的10.3%放緩，其中對中國大陸汽車外銷驟降46.8%。對另一大市場美國的出口僅增長0.4%，也受到了汽車出口下降的影響，汽車出口衰減46.4%。

10月進口成長26.7%，形成貿易逆差674億日圓（5.866億美元），而原估中值為逆差3,100億日圓。

另外，視為未來6-9個月資本支出領先指標的核心機械訂單9月較上月持平，分析師原估會成長1.8%。

核心訂單不如預期，可見在全球供應瓶頸對前景構成風險之際，日本企業不願意承諾擴大資本支出。製造業預料10-12月的核心訂單將成長3.1%，前一季則成長0.7%。

日本 半導體

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