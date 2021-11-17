美國5G頻段標售219億美元 行動網路需求熱絡
美國聯邦通訊委員會（FCC）結束第五代行動通訊（5G）無線通訊波頻率的主要競標，競標金額將近219億美元，顯示市場對5G網路需求大增，以因應日益擴大的行動網路服務。
FCC在新聞稿中並未提到是哪些公司得標，表示這項競標將進入第二階段，讓得標者分配5G頻段。這個階段通常只吸引到主要標售階段中的一小部分資金。
美國電信巨頭AT&T、威瑞森、T-Mobile以及衛星通訊業者Dish Network都登記參加這場競標案。這場標售案已於10月5日開始。
這些頻段對5G服務助益良多，這些服務將連接至汽車、家庭、自動化工廠及幾十億個無線裝置。今年稍早有另一項類似的頻段標售案，總計標售創紀錄的810億美元。
根據聲明，標售的頻段為3.45至2.55千兆赫（GHz），又稱為中頻段，可快速傳輸數量龐大的資訊流。
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