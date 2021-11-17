電動車股Rivian和Lucide飆上天 這次換特斯拉沾光

電動車股周二銳不可當，Rivian市值一舉超過福斯汽車（Volkswagen），Lucid也超車福特汽車。在散戶追捧之下，連特斯拉（Tesla） 也沾光，收漲4.1%，止住連三日頹勢。

有亞馬遜和福特汽車兩大股東支持的皮卡製造商 Rivian周二大漲15%，市值自上周三上市以來已翻漲一倍，達到1,530億美元。

這兩家新創電動車公司根基不深又幾無賣車業績，相較之下，全球最大汽車製造商福斯汽車去年淨利為97億美元，全球銷售量930萬輛。

Lucid周二狂漲24%，由特斯拉前主管創設的豪華電動車製造商受到接單躍升至1.7萬輛的激勵，如今市值已達910億美元，比福特汽車還多了120億美元。

據統計，散戶過去一年買進3.78億美元的電動車股，包括Rivian、Lucid、甚至福特汽車。在富達零售交易平台上，特斯拉連同Rivian和Lucid，成為買超最多的個股。

Rivian 和 Lucid是第一波上市的新創電動車業者，投資人看好他們能成為下一個特斯拉。特斯拉上個月市值已突破1兆美元。

Edmunds執行董事 Jessica Caldwell 認為，新創電動車公司市值飆成這樣，令人深感懷疑。她說：「特斯拉讓很多投資人因此致富，如今大家都想投入電動車領域的下一場盛會。可惜的是，像特斯拉這樣的公司不是經常會有，押在Rivian和Lucid的市值很值得懷疑，尤其比起現有的汽車製造商。」

Wedbush分析師 Dan Ives說：「福特、通用汽車、福斯汽車仍被視為汽車股，但Lucid被奉為下一個迷你特斯拉。」