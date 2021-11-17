台積電ADR未跟進費半上漲 較台北股票溢價縮為7.6%
台積電ADR周二（17日）跌0.03.%收報118.08美元，較台北交易股票溢價7.58%。費城半導體指數漲1.73%。
美股三大指數周二齊揚，居家修繕業者家得寶（Home Depot）的財報和最新零售銷售數據顯示，美國民間消費支出強勁，緩解市場對美國聯準會（Fed）可能採取更激進措施因應通膨升高的顧慮。
道瓊工業指數漲54.77點，或0.15%，收報36,142.22點；標普500指數微漲18.1點，或0.39%，收報4,700.9點；那斯達克指數漲120.01點，或0.76%，收報15,973.86點。
台灣加權股價指數昨漲58.66點，收在17,693.13點，台積電漲0.33%，收在610元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 106.29 0.66 105.5 0.74
中華電 CHT 114.26 1.81 114 0.23
台積電 TSM 656.22 -0.03 610 7.58
聯電 UMC 62.91 -0.53 63 -0.14
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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