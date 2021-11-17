銅鋁價下跌 貴金屬走低 紐約原油小跌

工業金屬下跌，反映美元走強，市場評估美中兩國領導人峰會的成果；紐約原油價格收盤下跌，盤中一直在漲跌之間搖擺，受到美國可能釋放戰略貯油以及對燃料需求轉換的疑慮等因素所左右。

銅鋁價下跌、貴金屬下跌

美元走強，美股亦升，此前聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德表示，聯準會（Fed）應加快縮減貨幣刺激措施，以因應美國通膨飆升的局面。美元走強降低了金屬對外國投資者的吸引力。

根據ED＆F Man Capital Markets分析師Ed Meir的說法 ，美元走強推動下，基本金屬「一波賣盤」力度加大，銅和鋁跌幅尤為明顯。

與此同時，美國總統拜登和中國大陸領導人習近平在視訊峰會上談到合作的必要性，此次峰會為時比預期更久，儘管雙方未宣布達成重大突破。中國大陸是所有大宗商品的最大消費國，中國如果做出任何進一步的購買承諾都可能會提振價格。

銅的短期價差回到了正常水平，交易所庫存增加緩解了買家面臨的壓力。倫敦金屬交易所(LME)現貨和三個月期貨合約之間的價差在周一收盤時收窄至每噸32.50美元。現貨溢價表明近期供應依然緊張。

倫敦時間下午5:51，倫敦金屬交易所銅跌1.2%，結算價報每噸9,561美元；其他主要金屬漲跌互見，鋁下跌3.1%，鋅上漲0.2%；鎳下跌1%。

紐約商品交易所黃金期貨跌0.7%，報每英兩1,854.10美元；白銀期貨下跌0.6%，報24.9990美元；紐約商業交易所白金期貨下跌2.0%，報1,074.50美元。

紐約原油小跌

拜登政府放出考慮戰略貯油釋出原油的風聲後，美國能源資訊署（EIA）稱此舉對油價的影響只會是暫時的，呼應幾位分析師的看法。與此同時，供應的疑慮加深，因俄羅斯管道輸送延遲導致天然氣價格飆升，並再次增強了電廠轉向石油作為燃料的顧慮。

「原油價格仍然非常震盪，因為能源交易員在等待拜登政府就是否動用戰略貯油做出決定，」Oanda Corp.的高級市場分析師Ed Moya說。「能源市場似乎相信，即使美國動用戰略貯油，好處也將微乎其微」

12月交割的西德州中級原油（WTI）跌12美分，結算價報每桶80.76美元，為一周多來最低； 1月交割布蘭特原油期貨上漲38美分，收於每桶82.43美元。