中美監管政策收緊 比特幣價格回落
集微網消息，隨著中美相繼宣佈擴大監管加密貨幣，今（16）日比特幣價格回落至6萬美元附近，近一日跌幅達8.4%，以太幣也同步下挫，報價自4800美元高點回落至4200美元附近，近一日跌幅達10.1%。
美國總統拜登最新簽署的基礎設施法案中，明確要求數字貨幣必須賦稅，中國則續將挖礦等列爲重點整治對象，導致比特幣、以太幣近一日暴跌1成。台媒認爲，全球顯卡廠商短期營運將再度遇壓。
觀察中美最新加密貨幣政策，雖然美國允許開放比特幣期貨ETF交易，但在美國總統拜登最新簽署的5500億美元基礎設施法案中，包括對數字貨幣的新稅務報告要求，引發部分投資者對稅收疑慮，拋售持有的加密貨幣。
陸國家發改委近日則召開記者會，重申官方打擊加密貨幣「挖礦」決心，強調將以産業式集中式挖礦、國有單位涉及挖礦、比特幣挖礦爲重點等，展開全面整治，同時點名「挖礦」對能源消耗、碳排放量大，不具産業發展、科技進步條件。
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