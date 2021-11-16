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貨櫃運費恐需兩年多才能恢復正常水準

經濟日報 / 編譯王巧文／綜合外電
海事數據及諮詢公司的最新分析顯示，若參考過去的市場周期，今年來高漲的全球貨櫃海運運費，可能需要30個月，才能回落至正常水準。
海事數據及諮詢公司的最新分析顯示，若參考過去的市場周期，今年來高漲的全球貨櫃海運運費，可能需要30個月，才能回落至正常水準。

海事數據及諮詢公司的最新分析顯示，若參考以往市場周期，今年來高漲的全球貨櫃海運運費，可能需要超過兩年的時間，才能回到正常水準。

丹麥Sea-Intelligence指出，中國出口集裝箱運價指數（CCFI）自1998年來共出現五次走跌期，平均每周貨櫃運費跌幅在-0.4%至-0.9%之間。

Sea-Intelligence執行長Alan Murphy 16日表示，在運費居高不下的情況下，以2008-2009年全球金融危機期間的每周0.9%跌幅來計算，費率需要下跌18個月的時間才能恢復正常水準，若以與過去五個下跌期的平均值估計，所需時間更長達26個月。

Sea-Intelligence將貨運海運費率最近一輪凌厲漲勢，與過去五輪漲勢進行比較，由於貨運運費連續17個月上漲，才達到當前費率，因此預計跌回正常水準需要30個月。

貨櫃運費近幾周來已從9月及10月高峰回落。然而，反映需求最強勁航線貨櫃費率的Freightos跨太平洋運費指數，仍比去年同期高出近300%。

航線 丹麥

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