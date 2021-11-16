快訊

和眾診所遭爆日打上千劑疫苗賺2000萬 北市調查出爐

紅單猖獗？房價一直漲 李同榮曝預售市場風險時間點

大塊吃肉！以色列新創公司推出整塊人造肉

中央社 / 特拉維夫16日綜合外電報導

以色列新創公司Redefine Meat今天宣布拓展歐洲業務版圖，盼明年底前他們的產品能打入歐洲數以千計的餐廳，並首度推出整塊植物性人造肉。

路透社報導，Redefine Meat研發以3D列印技術，仿腹脇肉牛排（flank steak）的人造肉，融合黃豆、豌豆蛋白、鷹嘴豆、甜菜根、營養酵母與椰子油而製成，已行銷以色列，還有德國、荷蘭及英國。

Redefine Meat表示，現階段人造肉製品多半僅用於牛絞肉料理，包括漢堡及香腸等，而整塊人造肉將使替代肉製品獲得更多消費者青睞。截至目前為止，以色列境內大約有150家餐廳採用這家新創公司供應的食材。

Redefine Meat執行長本-施特里特（Eshchar Ben-Shitrit）表示：「這（人造肉）根本就是個印鈔機，這就是我們生產人造肉的動機。」

不過Redefine Meat較大塊的人造肉製造過程比較複雜，目前還在改善中。

本-施特里特說：「我們正在提升產能，我們製成的每批人造肉都比先前的大5倍，所以我們正在改良…生產機器、生產流程，並且我們也正改良肉品的品質。」

Redefine Meat打算未來幾年內，在以色列、歐洲、美國與亞洲闢建5座工廠。

英商巴克萊集團（Barclays Plc）評估，由於科技日新月異，以及新的科技改良人造肉的口感與種類，至2029年，人造肉的銷售規模可望達到1400億美元（約3兆8932億元），大約是全球肉品市場的10%。

以色列 荷蘭

延伸閱讀

亞馬遜、Ford撐腰！　電動車新創公司Rivian躍居美國市值最大零營收公司

以色列同意5至11歲孩童 可接種BNT疫苗

承認高端國家六國變四國？外交部說明

進新創公司「一個禮拜想辭職」他身兼4職崩潰：同事都新人

相關新聞

李在鎔時隔5年訪美 三星展開6G試驗

韓國三星電子副會長李在鎔時隔5年赴美出差，預計與當地廠商討論人工智慧（AI）及6G等未來技術方案。同時，三星美國研究中心...

三利空夾擊 比特幣跌破60,000美元

比特幣16日盤中重挫約8%，跌破60,000美元，引領整體加密貨幣行情下挫，乙太幣也跌至本月來最低，原因包括技術指標顯示...

前債券天王葛洛斯：央行還在寬鬆 哄投資人進入夢境

昔日的債券天王、品浩（Pimco）創辦人葛洛斯（Bill Gross）說，投資人現在活在全球各央行所創造的夢境裡，因為儘...

IEA：油價漲勢看到了盡頭 因產量回升

國際能源署（IEA）表示，隨著美國和其他地方的石油產量回升，推升國際油價至七年高點的全球油市緊俏情況，正在開始舒緩。

Dyson財產加速移轉至新加坡 出了什麼事？

以無集塵袋吸塵器出名的戴森公司（Dyson）正加速財產移轉，去年以來，已經將13億英鎊（約18億美元）轉到億萬富豪創辦人戴森（James Dyson）目前位於新加坡的家族辦公室「Weybourne控股集團」。

印度電視之父 捍衛媒體帝國

錢德拉掌控印度最大的媒體公司Zee娛樂，如今面臨大股東景順開發中市場基金試圖爭取經營權，這位商戰老手正努力提高家族股權…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。