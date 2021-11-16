加密貨幣暴跌 比特幣逼近6萬美元關卡

加密貨幣價格攀升至接近歷史高點後，今天大幅回落，比特幣盤中一度跌到直逼6萬美元；規模居次的以太幣也重挫近8%。

據CoinDesk報價資料，在新加坡早盤交易時段，比特幣跌至接近6萬美元，中午過後稍微回穩，當地時間下午2時42分的交易價格約為60600.10美元，較24小時前下跌近8%。

與此同時，以太幣也下跌近8%，報4310.96美元。

追蹤機構CoinGecko數據顯示，全球加密貨幣市值在過去24小時蒸發約7%，達到2.8兆美元。

美國財經媒體CNBC報導，目前尚無法確認引發價格暴跌的原因。

不過，在消息面上，中國國家發展和改革委員會今天在記者會上重申，官方將持續整治虛擬貨幣的「挖礦」行為。

發改委發言人孟瑋表示，挖礦「造成大量能源消耗和碳排放，對產業發展、科技進步不具有積極的帶動作用。」

孟瑋還說，「整治加密貨幣挖礦活動，對於優化產業結構、節能減排、實現碳中和目標具有重要意義。」

比特幣價格於11月10日登上68990.90美元新高，以太幣也在隔日跟進，出現破紀錄價格。

虛擬貨幣交易所Luno亞太區負責人艾亞爾（VijayAyyar）表示，比特幣在7週內從40K攀升至69K，隨後出現健康回檔，這在上升趨勢中屬正常現象。