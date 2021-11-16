印度重啟商務旅行 振興旅遊經濟

長達20個月之後，印度終於允許商業航班旅客進入該國！隨著印度加緊防疫後，有近 79% 的印度成年人已接種了一劑疫苗，而 38% 已完全接種疫苗二劑，相關邊境檢疫也隨之放寬。此外，印度當局預計發放50萬份免費簽證，以振興受到疫情嚴重衝擊的旅遊、觀光業。

開放商業旅遊客

《半島電視台》報導，這是印度自 2020 年 3 月因新冠肺炎疫情肆虐，禁止所有外國旅客進入印度。睽違20個月，印度允許99個簽署互惠協議國家的國外旅客，在搭乘商業航班入境時，可以免隔離，只要求自主監管健康情況14天。這是該國自上月起准許完整接種疫苗的旅客搭乘包機入境後，邊境檢疫政策再度放寬。

印度衛生部表示，自15日開始，進入印度的遊客必須完全接種疫苗，並附上飛行前72 小時內的核酸檢測呈陰性。入境時還需要再做一次新冠肺炎的檢驗。而且，只要有美國、英國和許多歐洲國家等相互承認疫苗接種證書，將可以在出境時，無須再次接受新冠肺炎檢測。

印度防疫有成

《經濟學人》報導，印度今年受到Delta變種病毒的侵襲，疫情在四、五月達到巔峰，每日確診病例超過30萬人，預計超過400萬人染疫而喪生。印度首劑疫苗覆蓋率於四月時還不到10%，印度民眾也對政府未能提早採購疫苗而感到失望。

而隨著印度緊鑼密鼓的補救下，該國總理莫迪於10月21日曾宣布，印度已經接種第十億劑疫苗。而現在，近 79% 的印度成年人已接種了一劑疫苗，而 38% 則完全接種疫苗。

活水挹注旅遊業

印度當局為了鼓勵遊客重返觀光，振興因新冠肺炎大受打擊的旅遊業與酒店界，計劃在明年 3 月前發放 500,000 個免費簽證。於2020年入境印度的外國遊客不到 300 萬，相比2019 年的旅客數量，下降了 75% 以上，當時旅遊業為印度帶來了近 300 億美元的收入。

印度嚴重依賴旅遊業收入的地區，因疫情趨緩，已經開始迎來國內旅客的回歸。印度旅行社協會主席梅亞爾對國外遊客的回歸抱持樂觀態度說，「雖然新冠肺炎疫情對旅遊業造成嚴重損害，不過只要外國遊客重新回歸，一切就會恢復正常。」

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