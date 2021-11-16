晶片短缺韓廠訂單接至明年Q3 中國客戶增至150家

集微網消息，持續的全球晶片荒，正在讓中小代工企業受益，其中就包括韓國廠商東部高科，當地媒體報導指出，其訂單已經接至明年第三季度，甚至要拒接部分訂單。

據《朝鮮日報》報導，今年年初以來，在全球晶片短缺以及需求急速擴大的情況下，東部高科業績“起死回生”，第三季度營收、淨利分別改寫歷史新高，今年全年營收有望史上首次突破1萬億韓元。

就最近情況來看，其富川工廠和隂城工廠的晶圓代工產線保持滿載，有員工指出，“忙到連喫飯的時間都沒有。”另有東部高科相關人士表示，“今年上半年產量已增加近4萬片，但仍追不上需求。”

報導指出，去年以來，來自中國廠商的訂單蜂擁而至，目前客戶已增至150家。半導體業內人士指出，功率半導體等舊款模擬晶片因利潤相對較低，台積電等大型代工廠生產較少，在晶片荒下，也讓東部高科等小廠受益。

東部高科以外，專攻汽車/產業機械用功率半導體等產品的美國Microchip業績表現也因晶片荒得以扭轉，目前產能持續滿載，但產量仍不及客戶訂單量的一半，第三季度利潤是去年同期的3倍。