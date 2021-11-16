比特幣回落逼近6萬美元關卡 基建法列加密幣報稅規定
加密幣周二普遍回落，比特幣回落跌向6萬美元關卡，乙太幣也觸抵本月波段谷底。
截至新加坡時間周二12：32，比特幣下跌4%，報61,300美元。排名第二的乙太幣一度下跌6.8%。據CoinGecko追蹤數據，全球加密幣市場近24小時市值跌掉7%至2.8兆美元。
交易策略平台Alpha Impact 執行長 Hayden Hughes 說：「美國基建法案完成簽署，結果引發賣壓，投資人擔心監管和稅制。」他也說，「最近也有報導說中國政府即將對比特幣大型挖礦宣布新的限制」。
美國總統拜登簽署成法5,500億美元基建法中，也納入數位貨幣的報稅規定。同時，中國大陸對加密幣業也實施廣泛的限縮措施。
比特幣今年以來漲逾一倍，乙太幣漲約五倍，且雙雙在上周創下歷史新高。在投機買氣和可規避通膨風險的說法之下，加密幣受到一陣追捧熱潮。若干技術指標顯示，加密幣強漲勢必得休整片刻。
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