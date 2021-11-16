「大賣空」貝瑞放棄做空特斯拉、方舟ETF和美國公債
電影「大賣空」主角原型、放空次貸泡沫而成名的投資大戶貝瑞（Michael Burry）上季可能已放棄做空特斯拉和「女股神」伍德的方舟創新ETF，至少從監管文件上看來是如此。
根據15日公布的監管文件，貝瑞出資成立並擔任執行長的Scion資產管理公司在9月底止已大幅減倉至只剩少數部位，在第3季平倉的交易包括放空伍德的旗艦方舟創新ETF、馬斯克的特斯拉和最大美國公債ETF iShares 20年期以上美國公債ETF。
不過，貝瑞仍可能利用櫃買選擇權放空這些標的，這種做法不會顯示在上述的監管文件中。
目前不清楚貝瑞這些放空押注的績效如何，因為所有該公司放空賣權的完整細節從未公布。貝瑞上月對美國財經媒體CNBC表示，他已結清對特斯拉的放空部位。
Scion資產管理公司並未立即回覆彭博資訊的置評請求。
根據9月出爐的監管文件，在今年6月底，Scion對伍德方舟創新ETF放空約23.5萬股、對iShares 20年期以上美國公債ETF放空部位約190萬股，對特斯拉放空逾100萬股
方舟創新ETF股價在第3季下跌逾15%，至於iShares 20年期以上美國公債ETF變動不大，特斯拉則大漲14%。
貝瑞近期在推特放話的程度更甚以往，對於特斯拉執行長馬斯克的賣股行動發表評論，還警告說，他見到金融市場持續有泡沫。
報告顯示，Scion資產管理公司目前最大持股部位為20萬股CVS Health，上季減碼CoreCivic、Geo Group的部位，新增部位為美國最大國防承造商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、能源分銷業者Now和生技公司Scynexis。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言