「大賣空」貝瑞放棄做空特斯拉、方舟ETF和美國公債

電影「大賣空」主角原型、放空次貸泡沫而成名的投資大戶貝瑞（Michael Burry）上季可能已放棄做空特斯拉和「女股神」伍德的方舟創新ETF，至少從監管文件上看來是如此。

根據15日公布的監管文件，貝瑞出資成立並擔任執行長的Scion資產管理公司在9月底止已大幅減倉至只剩少數部位，在第3季平倉的交易包括放空伍德的旗艦方舟創新ETF、馬斯克的特斯拉和最大美國公債ETF iShares 20年期以上美國公債ETF。

不過，貝瑞仍可能利用櫃買選擇權放空這些標的，這種做法不會顯示在上述的監管文件中。

目前不清楚貝瑞這些放空押注的績效如何，因為所有該公司放空賣權的完整細節從未公布。貝瑞上月對美國財經媒體CNBC表示，他已結清對特斯拉的放空部位。

Scion資產管理公司並未立即回覆彭博資訊的置評請求。

根據9月出爐的監管文件，在今年6月底，Scion對伍德方舟創新ETF放空約23.5萬股、對iShares 20年期以上美國公債ETF放空部位約190萬股，對特斯拉放空逾100萬股

方舟創新ETF股價在第3季下跌逾15%，至於iShares 20年期以上美國公債ETF變動不大，特斯拉則大漲14%。

貝瑞近期在推特放話的程度更甚以往，對於特斯拉執行長馬斯克的賣股行動發表評論，還警告說，他見到金融市場持續有泡沫。

報告顯示，Scion資產管理公司目前最大持股部位為20萬股CVS Health，上季減碼CoreCivic、Geo Group的部位，新增部位為美國最大國防承造商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、能源分銷業者Now和生技公司Scynexis。