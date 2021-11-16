基本金屬普遍下跌 金價微跌 紐約油價小幅上漲

工業金屬價格下跌，經濟數據顯示中國大陸供應趨穩，而房地產市場放緩，讓需求前景蒙上陰影；投資人評估來自中國的經濟數據和全球通膨前景之際，黃金價格小幅走跌；原油價格周一扭轉跌勢，收盤小幅走高。

基本金屬走跌

倫敦時間下午5:51，鋁價下跌1.6%，結算價每噸2,657美元；鋁價已從10月創下的13年高點下跌約16%。鋅價下跌1.5%，鎳價下跌1.9%。

根據周一發布的政府數據，中國上個月鋁產量（占全球產量一半以上）為313萬噸，較9月持平；此前連續五個月下滑。隨著煤炭價格下跌、供電緊張緩和，金屬產量已經回穩。

金價小幅走低

中國大陸發布的一系列從工業增加值到零售銷售的數據顯示，隨著支出改善和電力短缺緩解，中國大陸經濟開始走穩。不過，從房地產市場下滑和新冠病例增加來看，復甦的基礎尚不牢靠。

金價目前仍接近6月以來的最高價位，因為通膨加速衝擊了債券市場，並提振了對黃金這種傳統避險資產的需求。

截至紐約時間下午4:24，黃金價格下跌0.1％至每英兩1,862.94美元，上周上漲2.6％。12月交割的黃金期貨在紐約商品交易所下跌0.1％，結算價報1,866.60美元。白金和鈀金走高，白銀下跌。

油價小幅上漲

紐約原油期貨周一收漲0.1％，之前一度下跌1.8％。拜登面臨著本黨人士在內的越來越大壓力，要求釋出戰略貯油以平抑不斷上漲的汽油價格。與此同時，美國政府預計該國的頁岩油日產量將在12月增加8.5萬桶。

美國考慮是否釋放貯油的同時，沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國暗示OPEC+將繼續在增產問題上保持謹慎。

12月交割的西德州中級原油（WTI）原油在紐約市場上漲9美分，結算價報80.88美元； 1月交割的布倫特原油期貨下跌12美分，至每桶82.05美元。