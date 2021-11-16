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台積電ADR跌0.5% 較台北溢價縮至7.9%

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周一跌0.5%收在118.12美元，較台北交易股票溢價縮至7.9%，費城半導體指數收在平盤左右。

美國股市收盤接近持平，美國公債殖利率攀升，打壓投資人對科技股的胃口。道瓊工業指數小跌12.86點，收36,087.45點，標普500指數微跌0.05點，至4,682.80點，那斯達克綜合指數跌7.11點，或0.04%，報15,853.85點。

台灣加權股價指數昨天收漲116.34點，收在17,634.47點，台積電漲0.7%收在608.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 105.55 -0.13 105.50 0.04

中華電 CHT 112.18 -0.25 113.00 -0.72

台積電 TSM 656.16 -0.48 608.00 7.92

聯電 UMC 63.22 +0.71 63.40 -0.29

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 美國 半導體

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