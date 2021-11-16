台積電ADR跌0.5% 較台北溢價縮至7.9%
台積電ADR周一跌0.5%收在118.12美元，較台北交易股票溢價縮至7.9%，費城半導體指數收在平盤左右。
美國股市收盤接近持平，美國公債殖利率攀升，打壓投資人對科技股的胃口。道瓊工業指數小跌12.86點，收36,087.45點，標普500指數微跌0.05點，至4,682.80點，那斯達克綜合指數跌7.11點，或0.04%，報15,853.85點。
台灣加權股價指數昨天收漲116.34點，收在17,634.47點，台積電漲0.7%收在608.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 105.55 -0.13 105.50 0.04
中華電 CHT 112.18 -0.25 113.00 -0.72
台積電 TSM 656.16 -0.48 608.00 7.92
聯電 UMC 63.22 +0.71 63.40 -0.29
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言