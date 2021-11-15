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知名投資人估晶片荒持續到2023年 恐釀企業業績未爆彈

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
獨立解決方案財富管理公司（Independent Solutions Wealth Management）投資經理米克斯（Paul Meeks）認為，晶片短缺的時間可能會持續到2023年。網路圖片
獨立解決方案財富管理公司（Independent Solutions Wealth Management）投資經理米克斯（Paul Meeks）認為，晶片短缺的時間可能會持續到2023年。網路圖片

知名科技股投資人米克斯（Paul Meeks）日前警告，華爾街低估晶片短缺的問題，他認為這種情況將持續至2023年，並非數月就能解決。

獨立解決方案財富管理公司投資經理米克斯12日在CNBC節目「Trading Nation」表示，「晶片荒是個可能持續到2023年的問題」。他預計這會帶來令人痛苦的後果。

米克斯表示：「其中部分公司確實會因此無法出貨。若他們無法出貨，他們的盈餘可能會不如預期。他們的股價又這麼高，因此可能會下跌，而且不是跌一點，可能會跌很多。」

米克斯去年6月初加碼買進晶片製造商的股票，正是在晶片供應短缺成為熱門新聞之前。如今他預估這些股票仍有很多上漲的空間。

米克斯說：「你必須要眼光精準，因為你不只要判斷他們產品受青睞與否，還要弄清楚誰管理供應鏈的方式最佳。」他說博通、微芯（Microchip）是成功的例子。

儘管米克斯看好半導體類股，但他憂心「尖牙股」（FAANG）的走勢，尤其是蘋果，「蘋果約50%的事業仍來自iPhone。嚴重缺貨已衝擊蘋果上季數十億美元的營收」。

他認為這些問題在年底購物季會愈來越嚴重，許多消費者會因無法及時買到商品而失望，「這是令人掃興的事，不幸的是，沒有任何舒緩的跡象，如此一來，賣這些熱門聖誕商品的業者，營收和獲利也將會受到打擊」。

米克斯也說，Google是「尖牙股」中他現在唯一考慮加碼買進的公司，理由是數位廣告產業景氣回升。他建議投資人先抱著其他「尖牙股」，不要加碼。

半導體 華爾街

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