IBM：量子晶片將在兩年內擊敗標準晶片

集微網消息，IBM於當地時間周一表示，公司已設計出一款新的量子計算晶片，其高管認爲，這款晶片將使量子系統在未來兩年內在某些任務上的表現開始超過傳統計算機。

路透社報道指出，IBM稱其「Eagle」計算晶片有127個所謂的量子位，可以以量子形式表示信息。而傳統計算機使用的「位」必須是1或0，但量子位可以同時是1和0。

這一事實可能會使量子計算機比傳統計算機快得多，但量子位極難製造，並且需要巨大的低溫冰箱才能正常運行。

IBM指出，其紐約州工廠在製造晶片過程中所學到的新技術，與量子計算機製冷和控制系統的其他先進技術相結合，最終將産生更多的量子位。該公司周一表示，計劃在2022年生産433個量子位的「Osprey」晶片和1121個量子位的「Condor」晶片。

IBM表示，屆時，公司將接近所謂的「量子優勢」，即量子計算機可以擊敗傳統計算機的點。

「這並不意味著量子計算機將一下子超越傳統計算機。相反，IBM所設想的是一個計算應用程序的某些部分在傳統晶片上運行，而某些部分在量子晶片上運行的世界，這取決於對每個任務的最佳工作方式。」 IBM高級副總裁兼研究部門負責人Darío Gil說道，「我們相信，我們將在未來幾年內展示量子優勢。」