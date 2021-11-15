數字孿生地球將到來 英偉達計劃打造Earth-2超級計算機

集微網消息，英偉達（NVIDIA台譯輝達）宣布計劃打造全球最強大的人工智能超級計算機，專門用來預測氣候變化，該系統名爲Earth-2或E-2，它將在Omniverse中創造一個地球的數字孿生。



據介紹，這一系統將成爲專注於氣候變化研究領域的Cambridge-1—英偉達今年早些時候在英國推出的全球醫療研究領域最強大的人工智能超算，目前已被衆多領先的醫療公司採用。

黃仁勳表示，爲了制定最佳策略來減緩和適應氣候變化，需要能夠預測全球不同區域幾十年氣候變化的氣候模型。與主要模擬大氣物理的天氣預測不同，氣候模型是針對大氣、水、冰、陸地和人類活動，從物理、化學和生物學等方面進行數十年的模擬。

目前，氣候模擬的分辨率爲10到100公里。但是要模擬全球從海洋、海冰、陸地表面和地下水到大氣和雲層的整個水循環過程，就需要更高的分辨率。而模擬將陽光反射回太空的雲層需要米級的分辨率。

科學家估計，要達到這一分辨率，需要比目前可用算力高出數百萬到數十億倍的算力。如果按照算力每5年提升10倍的常規標準來算，實現這一目標需要幾十年的時間。

黃仁勳表示，英偉達第一次擁有了構建超高分辨率氣候模型的技術，能夠以光速來預測未來幾十年的區域極端天氣變化。通過結合GPU加速計算、深度學習和內嵌物理信息的神經網絡的突破以及人工智能超級計算機三大技術，再加上大量可供學習的觀測和模型數據，可以實現百萬倍的加速。

黃仁勳在接受媒體採訪時表示，Earth-2完全由英偉達獨立出資打造。英偉達構建它以便在現代人工智能的世界中能夠進行軟件開發。創建Earth-2是爲了集中英偉達研究人員的能力，在幫助應對氣候變化方面做出貢獻。

他透露，英偉達很快會公佈Earth-2的架構，新架構將使公司能夠打造出有史以來最節能的超級計算機。它是爲Omniverse而設計的超級計算機，如果將地球想像成一個物理的存在，Earth-2就是另一個世界的引擎。