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IBM推出新晶片 量子電腦有望兩年內超越傳統電腦

中央社 / 紐約15日綜合外電報導

美國的國際商業機器公司（IBM）今天宣布設計出一種新的量子運算晶片，公司高層認為，此一進展將在兩年內讓量子系統在某些任務上的效能開始超越傳統電腦。

IBM表示，這種名為「鷹」（Eagle）的運算晶片有127個「量子位元」（qubits），即量子資訊中的計算單位。

傳統電腦以「位元」（bit）為單位，不是1就是0，而量子位元可以同時是1和0。

基於這個事實，量子電腦總有一天會運算得比傳統電腦更迅速，但量子位元極難打造，且需要在低溫環境下才能適當運作。

蘋果公司（Apple Inc）最新的M1 Max晶片有570億顆電晶體。IBM則表示，新的「鷹」晶片是第一個超過100個量子位元的晶片。

IBM表示，在紐約州打造「鷹」晶片過程中學到的新技術，未來結合在量子電腦製冷和控制系統上的其他進展後，最終將可製造出更多量子位元。

IBM還表示，已規劃在2022年打造有433個量子位元的「魚鷹」（Osprey）晶片，以及有1121個量子位元的「兀鷹」（Condor）晶片。

IBM提到，屆時公司將接近所謂「量子優勢」（quantum advantage），也就是量子電腦擊敗傳統電腦的轉捩點。

負責研究部門的IBM資深副總裁吉爾（Dario Gil）指出，這不代表量子電腦會一下就超越傳統電腦；在IBM想像的世界裡，有些運算應用程式會在傳統晶片上進行，有些則在量子晶片上進行，這取決於哪種方式最適合個別任務。

吉爾說：「我們自認可以在未來幾年內展現量子優勢，這很有實用價值。這是我們追求的目標。」

IBM 晶片

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