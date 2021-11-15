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Meta起大早趕晚集？大摩：蘋果眼鏡才是元宇宙催化劑

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摩根士丹利表示，擁有社群平台臉書的Meta及Google母公司字母可能搶先進軍這下一個核心市場，但較晚加入的蘋果，才會是將「元宇宙」推向成功的關鍵。路透
摩根士丹利表示，擁有社群平台臉書的Meta及Google母公司字母可能搶先進軍這下一個核心市場，但較晚加入的蘋果，才會是將「元宇宙」推向成功的關鍵。路透

集微網消息，Facebook改名Meta，再次將元宇宙推上風口浪尖。但摩根士丹利最新報告指出，蘋果跨入元宇宙才是真正的催化劑，一旦其進入智能眼鏡市場，將改變整個局勢，並直接對位Meta和雷朋合推的「Ray-Ban Stories」。

據Seeking Alpha、Business Insider報道，美國民調機構The Harris Poll報告顯示，35%的受訪者表示，若要買AR/VR設備，首選會是蘋果產品，比例遠高於谷歌的20%，僅6%的受訪者選擇Meta，體現了消費者對蘋果AR/VR産品的期待。

大摩報告認為，AR、VR對元宇宙的應用並非必要條件，但這類技術確實能幫助元宇宙提供更有效的沉浸體驗。報告預測，到2030年，AR/VR的合併市場規模將上看至1,000億美元，到2040年有望增長500%。

不過，目前來看，距離蘋果正式跨入元宇宙爲時尚早，Meta是否真的「起了個大早、趕了個晚集」還待觀察。大摩指出，Meta憑借「Oculus Quest 2」頭顯設備已在B2C市場取得領先，亞洲目前則由被字節跳動併購的Pico主導。

長期來看，大摩認爲，未來全球VR硬體市場各家市佔率將快速變化，預測2030年VR硬體市場將上看至600億美元，到2040年將達超過2,500億美元，其中多數是殺手級應用開始出現的B2C市場。

美國 雷朋

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