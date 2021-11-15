中印迴避淘汰煤炭 專家憂氣候不公正

COP26 最終協議在印、中等排碳大國施壓下，從「逐步淘汰」變成「逐步減少」煤炭，Cop26 的主席阿洛克·夏爾馬在宣布相關內容時險些淚崩，美國與其他國家也嚴厲譴責兩國的施壓行為，但氣候專家認為，印度的行為凸顯了開發中國家失去煤炭就難以發展、減碳的要求有嚴重「氣候不公正」問題的事實。

中印施壓改決議

衛報指出，COP26 在落幕前遭遇「毀滅性」打擊，因為在印度與中國聯合施壓後，最終會議結論的承諾內容從「逐步淘汰」變成「逐步減少」煤炭使用，明顯在行動與承諾上遭到弱化，且外界認為，印度在施壓時比中國更加積極。

對於最終決議遭到弱化，夏爾馬表示，格拉斯哥氣候協定中達成的協議雖稱不上失敗，但只是「脆弱的勝利」，也讓這份承諾為成為印度與中國合理化其持續排碳的「正當」行為背書。夏爾馬更在 BBC 社論節目上氣憤指出，「印度和中國必須解釋他們正在對世界上氣候最脆弱的國家所些什麼事！」

印度有苦衷

然而，許多氣候專家認為，印度施壓改變最終承諾並非無法理解，反而凸顯了開發中國家在多項積極氣候承諾下，承受著「氣候不公正」壓力的事實，許多 COP26 下的協議與承諾要求開發中國家達成和已開發國家一樣的目標，但後者作為現行排碳大戶，持有更多的經濟資本，可以透過大量財政資源和替代方案達成目標，但發展中國家常常一無所有。

印度的能源和清潔空氣研究中心分析師達希亞因此認為，印度在 COP26 上已經跨出了一步，設定了淨零排放目標並同意逐步減少煤炭使用量，且印度等開發中國家，本來就不該被用與西方完全一致的標準要求。同時，這也是印度第一次簽署國際氣候協定，已明確承諾逐步淘汰任何化石燃料。

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