三星李在鎔赴美 傳將為三星在美建晶片廠計畫定案

南韓三星集團實際掌門人李在鎔14日啟程赴北美商務旅行，據傳此行目標是敲定在美國新建一座晶片廠的計畫，並與莫德納（Moderna）藥廠商談新冠疫苗供應問題。

此次北美之行是李在鎔今年8月交保獲釋後首次出境，也是他去年10月出訪越南後首度出國；同時，這也是他五年來首度造訪美國。

韓聯社引述業界消息人士報導，李在鎔預計將前往加拿大多倫多，視察三星在當地的人工智慧（AI）研究中心，隨後前往美國，為三星在美投資20兆韓元（170億美元）興建晶片廠的計畫拍板，三星考慮的建廠地點包括德州的泰勒市和奧斯汀。他此行還將與美國半導體和資訊科技產業的重量級人士會面，尋求強化三星的全球布局。

李在鎔也計劃造訪波士頓與莫德納的主管會面，討論疫苗供應問題。這家美國藥廠已與三星生物製劑（Samsung Biologics）合作在南韓生產新冠疫苗。

李在鎔在出境前被問及對三星的晶圓投資決定有何打算時說：「準備與許多美國合作夥伴會面。」

針對美國商務部日前要求主要晶片製造商主動提供業務資料以提高供應鏈透明度的問題，李在鎔並未答覆是否將向美方官員表達三星的意見。