電動車夯翻天 Rivian掛牌三日躍美市值最大零營收公司

背後有亞馬遜（Amazon）、福特汽車（Ford）等大公司撐腰的電動皮卡新創Rivian，10日上市後股價連日狂飆，帶動市值一飛衝天，12日踢走加州電動車同業Lucid集團，榮登全美市值最高的零營收公司。

彭博資訊報導，Rivian 12日收盤價已較發行價78美元大漲67%，報129.95美元，推升其市值達1,134.6億美元，一舉超越Lucid的711億美元。

這是繼10日風光上市市值超車通用與福特後，Rivian再創的另一里程碑，凸顯近來電動車題材夯翻天，投資人對於前程似錦卻毫無進帳的電動車公司股票也照買不誤，樂「捧」不疲。

Rivian 12日市值已高於德國汽車巨擘戴姆勒（Daimler）的1,076.7億美元，只要股價再漲約25%，就能趕上全球最大車廠福斯（VW）約1,404.3億美元的市值。

而「前」美國零營收市值王的Lucid也是電動車熱潮贏家，今年來股價飛漲了339%，該公司7月透過特殊目的收購公司（SPAC）借殼上市後。

電動車題材在2020年中開始吸引大批投資人搶進，當時各國政府、決策者及企業紛紛宣布將大舉投資該領域，以因應日益緊迫的氣候暖化危機。