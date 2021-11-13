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馬斯克一周賣掉近70億美元持股 特斯拉周線狂瀉逾15%
電動車廠特斯拉（Tesla）上周五（12日）跌2.8%，周線重挫15.44%，寫下20個月來最差表現。執行長馬斯克上周陸續出脫部分特斯拉持股，總計套現約70億美元。
CNBC報導，特斯拉上周五（12日）跌2.8%，收報1,033.42美元，周線重挫15.44%，寫下20個月來最差表現（但不包含去年2、3月的周線表現，當時新冠疫情正肆虐美國市場）。路透報導，特斯拉市值相當於在一周內蒸發1,870億美元，比福特和通用的市值加起來還多。
馬斯克上周稍早先賣出一批價值57億美元的特斯拉股票，12日再度出脫價值12億美元的特斯拉持股，套現近70億美元。
馬斯克賣股是遵守6日在推特發起網路投票的結果，當時有近六成網友支持他賣出10%特斯拉持股。馬斯克推文回應說，他將遵守網友的決定。申報文件顯示，馬斯克賣股後仍握有逾1.67億股特斯拉股票。
路透報導，馬斯克上周總計賣出636萬股特斯拉持股，而10%的持股相當於1,700萬股，因此他需再賣約1,000萬股，才算符合出售10%持股的投票結果。
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