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拿下Meta元宇宙訂單、蠶食英特爾、營收成長勝輝達... AMD為什麼那麼強？

商業周刊 / 邱韞蓁／商業周刊
美商超微（AMD）總裁兼執行長蘇姿丰（Lisa Su）。取自AMD網站
美商超微（AMD）總裁兼執行長蘇姿丰（Lisa Su）。取自AMD網站

摘要

1. 超微（AMD）宣布拿下剛從臉書（Facebook）改名為Meta的訂單，成為其打造元宇宙的夥伴，股價應聲大漲11％。

2. 2017年，超微推出全新架構Ryzen系列處理器（CPU），具有優異性能與較高性價比，又委託台積電代工晶片，但英特爾卻受到晶片短缺、製程延遲、領導層變動等影響。

3. 超微目前x86處理器的市占率已達近25％，創2006年以來新高。微軟、亞馬遜、Google Cloud等，都是其合作對象。新推的MI200系列加速器，能夠加快機器學習、人工智慧等的運算速度，目標是挑戰輝達的A100晶片。

《路透》報導，11月8日，超微（AMD）宣布拿下剛從臉書（Facebook）改名為Meta的訂單，將為其打造資料中心晶片，股價應聲大漲逾11％。

Meta的資料中心將採用超微的EPYC處理器，台裔執行長蘇姿丰（Lisa Su）表示：「這是超微的大日子。我們正處於一個高性能運算的快速週期中，所以我們的日常生活，個人與企業皆然，都需要更多電腦運算。」

《彭博》指出，贏得Meta這樣的大客戶，代表進一步蠶食英特爾的市佔率，同時進軍元宇宙，這是蘇姿丰要讓超微大復活的策略之一。

事實上，超微的表現不斷驚豔市場，根據Google財經數據顯示，其股價今年（2021）迄今已上漲約62.69％，跑贏那斯達克（NASDAQ）大盤的25.86％，雖然輸給另一對手輝達（Nvidia）的134.89％漲幅，但財經網站《The Motley Fool》分析師喬漢（Harsh Chauhan）指出，預計超微在2022財年的營收將成長65％，贏過輝達的54％預期成長，成長潛力更勝它。

超微CPU反攻英特爾

超微為什麼那麼強？《The Motley Fool》的科技及消費商品分析師Leo Sun指出，歷經連年虧損後，公司在2014年迎來新任執行長蘇姿丰，開始絕地大反攻。

2017年，超微推出全新架構Ryzen系列處理器（CPU）、與資料中心的EPYC伺服器處理器，這些晶片不只具有優異性能，還有較高性價比，低廉的價格讓它能直接挑戰英特爾，並減輕企業投入基礎建設的成本負擔，逐步扭轉被英特爾稱霸市場的局面。

另一方面，英特爾接連受到晶片短缺、製程延遲、領導層變動...等阻礙與影響，落後台積電更小、效率更高的晶片，生產線失去競爭力，卻仍堅持設計和生產一手包辦，而超微尋求突破，委託給台積電代工更先進的晶片，讓它取得了領先。

去年（2020），蘋果（Apple）宣布筆電將採用自研晶片M1，英特爾被分手，受到嚴重打擊；但，超微的新一代EPYC則將於明年（2022）首次亮相，並採用台積電5奈米工藝製造。

根據市調機構Mercury Research，超微目前x86處理器的市占率已達近25％，創2006年以來新高。微軟（Microsoft）旗下的Azure、亞馬遜（Amazon）的AWS、Alphabet的Google Cloud等雲端服務，都是超微合作的大咖對象，現在又加入Meta，且今年底（2021）前有望完成併購賽靈思（Xilinx），資訊中心業務成長將更強勁。

另一方面，超微淨利持續上升，其營收主要來自運算與繪圖事業群（Computing and Graphics, CG）部門，以及企業、嵌入式和半客製化部門（EESC），Leo Sun表示，隨著賣出更多高利潤的EPYC、Radeon、Ryzen等晶片，並受惠遊戲機市場，除了預計今年全年營收成長65％，調整後毛利率則可達48％。

超微GPU挑戰輝達

除了中央處理器之外，繪圖處理器（GPU）也是超微的一大目標，《彭博》指出，它試圖打入輝達主導的繪圖晶片市場。《路透》報導，超微介紹了一系列多晶片的MI200系列加速器，能夠加快機器學習、人工智慧等的運算速度，目標是挑戰輝達的A100晶片。

超微的繪圖部門確實在向上成長，在第3季財報，其資料中心GPU業務營收比去年同期增加了逾一倍。它的估值也比輝達優秀，本益比為40倍，低於輝達的95倍，股價營收比（Price-to-Sales Ratio）是10.7，也低於輝達的30.7，代表價格更便宜。

《The Motley Fool》分析師喬漢指出，超微銷售顯卡給資料中心和電動遊戲，中央處理器則提供給PC（Personal Computer，個人電腦）、筆記型電腦、工作站（Workstation）等，但輝達沒有賣中央處理器，因此這給了超微投資者另一個市場、更多機會。

參考來源：The Motley FoolThe Motley Fool(2)The Motley Fool(3)ReutersBloombergBloomberg(2)NextPlatform

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