國際油價上漲 鐵礦砂大漲、金銀走高

國際原油期貨上漲，盤中大幅波動，投資人評估白宮干預市場平抑能源價格的可能性；鐵礦砂止住暴跌走勢，市場預計重創了金屬需求的中國房地產市場的動盪將緩解。以下是整理自彭博的商品行情：

油價上漲

紐約原油期貨周四一直在漲跌之間搖擺，收盤上漲0.3%。由於通膨達到數十年高位，美國總統拜登正面臨包括黨內人士的越來越大壓力，可能採取行動因應能源價格上升。他的選擇包括釋放戰略石油貯油，甚至禁止石油出口。

與此同時，交易員引述Wood Mackenzie的數據稱，11月5-9日，美國基準原油期貨交割地點、奧克拉荷馬州庫欣的原油庫存下降了約3.6萬桶。

12月交割西德州中級原油（WTI）上漲25美分，結算價報每桶81.59美元； 1月交割的布倫特原油期貨上漲23美分，結算價報每桶82.87美元。

鐵礦砂價格大漲

中國大陸政府似乎將採取行動限制房地產業去槓桿對經濟的影響。官方媒體上的一系列重要文章表明政府可能採取措施控管恒大的危機，並尋求更廣泛的措施來支持房地產行業。新加坡市場鐵礦砂期貨大漲逾5％，上海市場鋼材期貨漲停，房地產開發商的股票和債券也飆升。

倫敦鋁價上漲超過3％，因中國繼續控制能源使用，並且倫敦金屬交易所跟蹤的可自由獲取的鋁庫存處於2005年以來最低價位。

截至當地時間下午5:53，倫敦金屬交易所鋁價上漲3.2%，結算價報每噸2,660美元。除鋅之外，倫敦金屬交易所所有其他主要金屬均上漲。銅期貨漲1.1%，報每公噸9,633.50美元；LME鋁期貨漲3.2%，報2,660.00美元；LME鋅期貨下跌0.4%，報3,279.00美元。

紐約商品交易所黃金期貨漲0.8%，報1,863.90美元；銀期貨漲2.1%，報25.3010美元；紐約商業交易所白金期貨上漲1.6%，報1,094.50美元。