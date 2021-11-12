植物肉大廠Beyond Meat財報令人憂 股價重挫13%
植物肉大廠Beyond Meat的股價周四出現一年來最大跌幅，該公司稍早發布令人失望的第4季銷售預測，引發投資人對其成長勢頭漸弱的憂慮。
Beyond Meat周四一度重挫19%，終場收黑逾13%到81.93美元，今年來的累計跌幅達約35%。
這家生產素食牛肉和素食雞肉的公司周三晚間公布，今年最後3個月的營收會在8,500萬到1.1億美元之間。這個數字不如分析師預期。
執行長Ethan Brown承認「今年剩餘時間持續有不確定性」，但會「致力於長期策略」。他在電話法說會上表示，鑒於缺工、暴風雨災損和新冠Delta變種病毒等造成的營運問題，財測刻意保守。
第3季財報顯示利潤面臨壓力，毛利率下降到21.6%，遠低於分析師平均預期的29.3%，Beyond Meat歸因於運輸成本上漲、疫情期庫存減值和倉儲費用升高等因素。
擴大人事和行銷使得營運成本增加，反映出該公司的雄心抱負。不過華爾街愈來愈懷疑植物肉的成長前景，該領域競爭加劇。而在此一行業近年來的快速成長之後，消費者興趣可能也減弱了。
Brown在法說會上淡化這些疑慮，指Beyond Meat的品牌辨識度最高，是零售銷量最好的產品。
最新數據顯示該公司進展不佳。第3季的美國營收大減13.9%，零售和餐飲服務業務都下滑。Beyond Meat說此一趨勢的背後原因是「整體需求下降以及營運出現挑戰」，但「推出新產品」和海外銷售大有斬獲，使那些損失獲得彌補。
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