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台積電ADR跌0.01% 較台北股票溢價8.57%

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電

台積電ADR周四（11日）跌0.01%，比前一日跌幅大幅收斂，收報118.19美元，較台北交易股票溢價8.57%。日月光和聯電均漲逾2%。

美國三大指數周四（11日）漲跌互見，道瓊工業指數收低，標普500指數微幅上揚，晶片股助攻那斯達克指數走高。

道瓊工業指數跌158.71點，或0.44%，至35,921.23點，標普500指數微漲2.56點，或0.06%，報4,649.27點，那斯達克指數漲81.58點，或0.52%，報15,704.28點。

費城半導體指數漲1.94%，受輝達（Nvidia）上漲帶動，券商Susquehanna稍早調高輝達的目標價；輝達漲3.2%。

台灣加權股價指數昨跌107.13點，收在17,452.52點，台積電跌近1%，收在606元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 104.93 2.45 102.5 2.37

中華電 CHT 112.50 0.47 12.5 -0.37

台積電 TSM 657.94 -0.01 606 8.57

聯電 UMC 63.46 +2.8 62.2 -2.03

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 標普 半導體

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