鹿特丹港預測 全球貨櫃運輸困境將持續到明年全年

歐洲最大貨櫃輪進出港口荷蘭鹿特丹港主管指出，預料全球貨櫃運輸的困難處境將持續到明年一整年；除非消費者對產品的需求大幅下降，否則情況難以改善。

彭博資訊報導，鹿特丹港主管商務的副總裁霍斯提登表示，「只要民眾繼續支出及網購，則目前的情況至少將持續到明年底。港口壅塞與物流瓶頸將持續」。

他說，今年進出鹿特丹港的貨量超過2019年，且「我們預估成長勢頭將持續到明年」；但鹿特丹港的貨櫃移動速度已經變慢，平均滯留時間從4天拉長到7天。

貨櫃輪業者主管也表示，主要原因是貨櫃輪到港時間極難掌握，加上全球物流緩慢，使各大港口作業益發緊張；預料明年仍將如此。