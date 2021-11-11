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1天賺11萬元！預購Rivian的車主搶到IPO認股權 樂翻

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
Rivian上市首日股價大漲29%，樂壞認購該股的電動車預購車主。路透
Rivian上市首日股價大漲29%，樂壞認購該股的電動車預購車主。路透

住美國德州奧斯汀市的環保顧問Rajiv Patel今年初繳交1,000美元，預購了電動車新創公司Rivian的一輛R1S休旅車，雖然不曉得猴年馬月才能交車，但周二晚間，Rivian掛牌上市的前夕，他因為預購車主的身分，可以用78美元認購最多175股的Rivian股票，總價13,650美元（約台幣383,500元），這些股票周三大漲29%到17,628美元（約台幣495,000元），意即Patel一天賺進近4,000美元（台幣逾11萬元）。

現年45歲的Patel表示，自己習慣長期持有股票。他在特斯拉2010年掛牌上市後不久投資了那檔股票，也買了7月才上市的Lucid Motors，如今再加上Rivian，只押注科技股的他說，「感覺很不錯」。

上市首日，Rivian的市值就衝到860億美元，高於福特汽車，相當於通用，但其實Rivian第3季的營收預估僅在0到100萬美元間。

根據公開說明書，Rivian保留7%的新股，提供兩大類投資人申購：截至9月30日已預購R1S或R1T電動車的車主，以及該公司主管和董事，都合乎資格。預購車主繳交的押金可以退款。

Rivian的作法類似於較早上市的Airbnb、Uber和Doximity等公司，他們分別保留股票給旗下房東、司機和醫生。Rivian的特殊之處在於這家公司還沒有真正的客戶，雖然截至10月底，預購活動已累積了55,400張訂單。

范德堡大學財務教授Joshua White說，對於和Patel一樣能參與認購Rivian股票的人而言，這很划算，因為初次上市的熱門股，交易首日幾乎都大漲，而散戶通常沒有機會參與。

Patel上月先收到電郵通知，依規定10月25日前完成登記，在周二晚間確定發行價78美元後，登入帳戶決定購買數量，Patel選擇買進上限175張，然後轉帳付款。Patel說自己是特斯拉鐵粉，但Rivian的R1S會是他的第一輛電動車，雖然何時能交車還是未知。

如果合乎申購資格的投資人都買到上限，原始投資大約是8.35億美元，周三收盤時的價值為10.8億美元，未實現獲利在2.45億美元左右。

車主 特斯拉

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