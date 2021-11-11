賣股做公益？揭開馬斯克「賣股套現」背後的一本帳

日前，電動車巨頭特斯拉執行長馬斯克，在推特上詢問粉絲自己是否要出售10%特斯拉股票。結果出爐有58%贊成賣股套現，今（9）日特斯拉股價終場重挫4.84%。到底怎麼回事？

難道，馬斯克賣股套現是為了做公益？上月聯合國世界糧食計畫署（WFP）公開點名只要身為全球首富的馬斯克捐出60億美元、也就是總資產2%，就能幫助解決全球飢荒問題。

對此，馬斯克也透過推特（Twitter）回應表示，若世界糧食計畫署說清楚會如何使用60億美元，「我就立刻賣掉特斯拉股票並捐出。」

6日，馬斯克突然在推特舉行投票寫道：「最近關於『未實現獲利』（Unrealized Gain）被視為避稅手法，已經有很多討論，所以我提議賣掉10%我持有的特斯拉股票，你支持嗎？」

他也強調「無論結果如何他都會接受，」根據FactSet的數據顯示，目前持有特斯拉約 17% 股票（市值約2000億美元）的馬斯克。若賣掉10%大概可以套現約210億美元。最終，有近352萬名網友投票、約58%支持他賣股套現。

弔詭的是，馬斯克雖然問網友自己要不要賣股，並說會遵從投票結果。但可並沒有說賣股變現而來的現金，到底要做公益，還是有其他隱藏版用途？

馬斯克賣股套現，為了繳150億美元的稅？

財經媒體普遍推測，馬斯克此次賣股，根本非關公益，而是為了支應迫在眉睫的繳稅帳單。

「超過150億美元（約新台幣4174億元）的股票期權稅單即將到期，」財經媒體《CNBC》指出，這些期權將在明年8月到期，為了能夠行使期權，馬斯克勢必賣掉一些股票套現繳稅。

從2012年開始，馬斯克不領薪酬，他主要認特斯拉的股權，所得也就是靠股利和特斯拉股價漲幅。這種「未實現盈利」的收入，對於億萬富豪避稅相當有利。

除非賣股，不然都不需要繳稅，因此身為全球首富的馬斯克，從2018年後就沒有繳過所得稅。這次因為期權將到期，他也不得不賣股。而《CNBC》就估算馬斯克將向美國州和聯邦政府繳稅54.1%，若以現價計算，他需繳納高達150億美元（約新台幣4174億元）的稅金。

其中，包含在2012年當時特斯拉的行權價為每股6.24美元，馬斯克獲得2280萬股，按照特斯拉上週五1222.09美元的收盤價來算，馬斯克透過這些期權獲得的收益約210億美元。

由於期權是以員工福利或薪酬徵稅，按照最高普通收入水平徵稅，也就是馬斯克不僅要支付37%的所得稅外，還要加上3.8%淨投資稅。以及，這些期權是馬斯克身為加州納稅人時所獲得的，所以他還需向加州支付13.3%的最高稅率。加起來，高達150億美元的稅金。

算起來，馬斯克賣股可獲得210億美元，若扣掉150億美元的稅金，大約還剩下60億美元的天價收益，但做不做公益，可都在馬斯克的一念之間。究竟這筆錢如何處理？許多人想起了懸置中的「億萬富豪稅」。

民主黨推動「億萬富豪稅」，來填補稅制漏洞

為挹注美國社會支出法案（social spending agenda）的資金，並填補有錢人末實現盈利收入的漏洞。美國總統拜登（Joe Biden）和民主黨正提議實施「億萬富豪稅」，來尋求向億萬富豪徵稅。

而這項新稅法，只適用於資產至少10億美元，或連續三年所得超過1億美元者，全美約有700名億萬富豪將面臨課稅，馬斯克也是其中一位。預估可在10年內被課稅共約5570億美元，但目前該案停擺中。

對馬斯克詢問網友繳稅一事，提出「億萬富豪稅」提案的參議院財政委員會主席懷登（Ron Wyden）表示，世界上最富有的人是否該繳納稅，根本不應該由推特投票結果決定。

然而，馬斯克透過推特投票詢問網友意見的舉動，也引發監管問題。《路透社》報導就指出，2018年馬斯克與美國證券交易委員會（SEC）達成和解協議，表示有關該公司的重要推文，必須經過律師的審查。

此次，馬斯克的推特投票結果，看來真的衝擊股價，SEC可能得出手管管了。

（作者／何晨瑋 本文出自2021.11.9《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）