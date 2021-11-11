Nike也悄悄布局元宇宙！看懂「未來市中心」如何顛覆世界

元宇宙不就是戴VR玩遊戲？為何除了科技公司，賣球鞋的耐吉也要加入？其實是因為元宇宙的擬真能力非常強大，虛擬商機規模將大過實體世界。

繼已改名Meta的臉書、輝達與微軟，知名球鞋品牌耐吉（Nike），也加入元宇宙的行列。據《CNBC》報導，耐吉本週悄悄登記了七項商標，包括知名的喬丹飛人標誌等，在虛擬世界使用的權利，還徵求做數位設計的人才。

為何耐吉也搶著加入？其實，根據許多矽谷產業專家預言，元宇宙除了遊戲等娛樂，還可以切入商務溝通、遠距醫療、企業長期策略，甚至解決極端氣候危機，也能用上。能參與這個未來商機的企業，遠比想像中多。

被喻為「AI教父」的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳就做了兩大預測，元宇宙的虛擬經濟規模將大於實體世界；而在元宇宙中從事創作的設計師人數，也很可能多於實體世界的設計師。

微軟用MR扮演「商務平台」

因此，全球各地的科技大咖不僅大力投資「元宇宙」，還對此展開了各種項目的研發。例如，宏達電開發VIVE、臉書投資Oculus這類VR裝置，微軟則是壓寶在一種稱為「混合實境」（Mixed Reality）的MR裝置。

微軟認為，未來人類在元宇宙能打破實體世界侷限，完成更多工作，可不只是娛樂。而微軟的角色，就是善用自行開發的MR頭盔「HoloLens」，成為元宇宙裡商務溝通協作的平台。

2020年微軟「HoloLens 2」在台灣的發表會上，就已可看到醫療新創團隊戴著MR頭盔，來檢測病患呼吸道；也有人遠距指導工廠現場作業，或展示服裝。第一版HoloLens也曾用全像投射企業主管，到世界各地開會去。

元宇宙是未來「市中心」

這是因為所謂的MR，不只可以投射自己的分身，還能同時隔空操作軟體或機器。因此就算疫情再來，各行各業都可能透過MR，每天到元宇宙上班。元宇宙甚至可能成為未來的「市中心」，愈來愈多重要活動在那發生。

從這點來看，未來我們的虛擬分身參加重要會議、應酬或出席公開活動的頻率，可能還愈來愈高。可能有一天，我們要用虛擬分身出席某個線上大會，這個意義就等同於是在實體世界參加公開活動，那分身是否該穿得亮眼一點？像是最新款的潮鞋或潮服？

這時候，耐吉的商標布局就派上用場了。不論是想防堵有人在虛擬世界「致敬」它的設計；或自己推出時尚虛擬服飾，都能因此獲益。因此耐吉登記數位商標的舉動就顯得相當有遠見，這可能是時尚與服飾業，勢必進攻的新戰場。

數位雙胞胎，讓企業尋找新競爭力

而在增進企業長期競爭力方面，微軟執行長奈德拉（Satya Nadella）提出了「數位雙胞胎（Digital Twin）」的概念，就是企業在實體世界的工廠、伺服器中心、辦公大樓，都該全般仿製平日運作的系統流程，另外備份一個數位模型。

這樣做，最大的優勢是，可以善用數據模擬與分析的力量，恍如在虛擬世界生出一個雙胞胎兄弟，隨時模仿你在實體世界的動作，幫忙先踩雷試錯，然後提前提醒你該做什麼。如此企業更能找到長期發展的問題、儲備新競爭力。

比如說，美國福特旗下的迪爾伯恩企業園區，有一個負責提供整個園區能源排放的中央能源廠。福特將這能源廠，另備份出一個數位雙胞胎模型。

同時，也在實體的廠房裡安裝物聯網系統，蒐集實際上的能源成本、輸出率等數據，再傳送到雙胞胎模型上。然後，再透過電腦學習了解，這個已經串接實際數據的雙胞胎模型上，所發現的能源浪費、或效能不佳的問題，再回頭改進真正的廠房。

這樣做，就不必等到某天廠房真的出問題，才忙著研究找答案。

另外，NVIDIA晶片商日前宣布推出的Omniverse平台，也有同樣讓虛實一起合作的概念，德國車商BMW也使用它來改善汽車製造。

因應氣候變遷，元宇宙也能幫忙

另外，全球極端氣候愈來愈常見，如果善用元宇宙的模擬能耐，也能提前因應危機。例如，荷蘭阿姆斯特丹市區，今年啟用了一座全新的鋼橋，是由3D列印打造出來。

可能許多人會說，3D列印發明已久。但重點是，鋼橋上還裝著無數的環境感測器，可以蒐集溫度、空氣品質，行人行走狀況等數據，可以融入橋在設計時就已打造好的3D數位雙胞胎模型，再用電腦模擬研究。以提前知道一旦水災或極端高溫來襲時，將如何影響鋼橋使用壽命？並找出因應方案，以免有朝一日橋因為天災坍塌，造成人命傷亡。

就像祖克伯上週在發布臉書改名時所說，元宇宙就是立體化的網際網路，擬真能力是它最大優勢。如此看來，元宇宙若實現，能做的事情可不少。

網路不夠快、DeepFake問題待解

不過，要實現元宇宙，得先有幾個基本條件：

第一個是超快速，不會卡卡的網路環境，才有辦法展現全面擬真。這方面需要期待5G更加成熟，愛立信等電信業者的技術提升相當重要。

第二個是虛擬分身的資安問題。最近國內的DeepFake事件讓許多網友驚訝，原來仿造一個人的網上影片，竟如此簡單。當未來虛擬分身重要性日增，需要代表我們去從事許多活動，資安把關工具，勢必更加重要。

但回頭來看，元宇宙的產業鏈已隱隱成形：VR裝置只是一部分；還有展現擬真環境的繪圖晶片、軟體公司、電信服務、資安業者，以及創作內容的數位娛樂業者，綁定虛擬資產的NFT區塊鏈團隊等，一切就等條件成熟。

根據Emergen調查機構的研究，元宇宙在未來10年內，將以每年43.3%的複合成長率快速壯大。看來這趨勢才剛開始，值得長期關注與布局。

（作者／林士蕙 本文出自2021.11.5《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）