鴻海買廠、入股拍板定案 Lordstown股票狂飆35%

在北美電動皮卡新創公司Lordstown Motors宣布，已同意以2.3億美元的價格把旗下俄亥俄州工廠賣給鴻海（2317），而鴻海以每股6.8983美元的價格直接向Lordstown認購5,000萬美元普通股後，Lordstown股價周三在盤後交易狂飆35%。

兩家公司同意，將商定簽署代工製造協議，生產Lordstown的電動皮卡車款Endurance。雙方並計劃達成合資協議，共同設計開發以全球商用車市場為目標的電動車。

交易預定2022年4月30日之前完成，屆時鴻海將取得認股權憑證，可以每股10.5美元的價格收購170萬股Lordstown的普通股。

根據彭博資訊，Lordstown股價在盤後交易大漲，自收盤的的5.56美元飆高到7.43美元。先前在正常交易時段，該股自5.69美元下跌2.3%，跌幅大於標普500指數的小跌0.8%，以及羅素3000指數的挫低1%。