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美媒：拜習線上峰會暫定下周一晚間舉行

經濟日報 / 編譯葉亭均／即時報導
美國總統拜登（右）和中國大陸國家主席習近平（左）傳出暫定11月15日晚間舉行線上峰會。圖為2012年雙方會面的資料照片。（美聯社）
美國總統拜登（右）和中國大陸國家主席習近平（左）傳出暫定11月15日晚間舉行線上峰會。圖為2012年雙方會面的資料照片。（美聯社）

美國媒體Politico 10日引述一名美國官員的話報導，美國總統拜登和中國大陸國家主席習近平暫時定於美東時間11月15日（下周一）晚間舉行線上峰會。

報導指出，另一名知悉這場峰會計畫的非政府消息人士也證實拜習會將在下周一舉行。

Politico報導說，這場峰會是重設美中雙邊關係的最大機會，雖然預期在台灣、新疆和香港等熱點議題上不會有重大突破，但可能會在放寬簽證限制、建立雙邊核武對話，以及用來緩和貿易摩擦的可能架構等一系列議題上有初步進展，以顯示雙方有決心讓彼此的關係從對立轉向合作。

此次拜習會將採線上形式，因為習近平不願參與中國大陸以外的所有活動。美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）形容線上峰會是拜登傾向面對面會晤的「次佳選擇」。

美國 習近平

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