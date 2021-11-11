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台積電ADR重挫近3%隨費半走低 日月光也跌2.8%

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周三（10日）大多收黑，跟隨費半指數大盤走低，台積電ADR重挫近3%，收盤價較台北交易股票溢價率為7.20%。日月光ADR跌幅也超過2%，聯電跌逾1%

美股道瓊工業指數10日收盤跌240.04點，跌幅0.66%，報36,079.94點；標普500指數下跌38.54點，跌幅0.82%，收4,646.71點；那斯達克指數下挫263.83點，跌幅1.66%，收15,622.71點。

費城半導體指數挫跌107.55點，跌幅2.83%，收3,693.02點。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 7.36 -2.77%

中華電 CHT 40.08 +0.63%

台積電 TSM 118.20 -2.94%

聯電 UMC 11.09 -1.25%

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 半導體

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