台積電ADR重挫近3%隨費半走低 日月光也跌2.8%
台股ADR周三（10日）大多收黑，跟隨費半指數大盤走低，台積電ADR重挫近3%，收盤價較台北交易股票溢價率為7.20%。日月光ADR跌幅也超過2%，聯電跌逾1%
美股道瓊工業指數10日收盤跌240.04點，跌幅0.66%，報36,079.94點；標普500指數下跌38.54點，跌幅0.82%，收4,646.71點；那斯達克指數下挫263.83點，跌幅1.66%，收15,622.71點。
費城半導體指數挫跌107.55點，跌幅2.83%，收3,693.02點。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 7.36 -2.77%
中華電 CHT 40.08 +0.63%
台積電 TSM 118.20 -2.94%
聯電 UMC 11.09 -1.25%
資料來源：彭博資訊
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言